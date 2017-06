Radhamés Castro dice que edil es su amigo, pero cometió un error

El alcalde de Boca Chica informó que es una decisión de la Sala Capitular decidir sobre un supuesto soborno para adquirir un permiso de construcción, que salió a relucir en una conversación entre el presidente del Concejo de Regidores y un empresario de la zona. Desde el martes el Concejo de Regidores se declaró en sesión permanente para conocer el delicado asunto que involucra al edil Frank Ozuna y al comerciante Bolívar Taveras.



“Yo no he querido incluso participar porque hay personas que han pensado que yo tengo que ver con eso y para nada. Yo no apadrino ese tipo de decisiones hágala quien la haga. Tengo 40 años en el sector público y al término de mi carrera no me voy a prestar para asuntos como esos”, afirmó Radhamés Castro.



Consideró que el Concejo de Regidores tendrá que tomar una decisión en un tiempo prudente antes que la autoridad competente juegue su rol en estos casos.



Dijo que un escándalo como este afecta al municipio de Boca Chica en el aspecto ético, moral y mediático.



Al ser cuestionado sobre su cercanía con el regidor, puntualizó que más que un lazo de amistad los une una relación familiar. “Él fue en la boleta que yo encabecé de los principales regidores; una persona de mi confianza, tanto así que fue presidente del concejo por una decisión mía, porque la decisión fue que yo escogiera al presidente, pero lo que ha hecho, aunque me duele, no me liga porque cada uno es dueño de sus acciones”. Agregó que el edil cometió un error, que en lugar de ocultarlo, tratará de que no vuelva a ocurrir en esta gestión.



Fedomu también ha pedido que se esclarezca el caso por el bien de la municipalidad. Rafael Hidalgo, presidente de Fedomu, indicó que la ley 176-07 es clara en cuanto a las penalidades y que no se puede permitir que se dañe a todos los actores de la municipalidad por una acción particular de una persona. “Creo que primero, previa confirmación de un hecho como este, la ley establece los mecanismos, puede ser renuncia, puede ser destitución y creo que sería una tarea del Concejo de Regidores”.