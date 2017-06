Dolores en espalda llevan a González a pensar en el retiro

La lesión que presenta Adrián González en la espalda es más grave de lo que se pensaba en un principio, por lo que el mismo pelotero reconoció que está ponderando el retiro una vez que finalice su actual contrato. El primera base de los Dodgers de Los Ángeles dejó en claro que no apresurará su regreso a los diamantes, como lo hiciera en la presente temporada, ya que presenta daño en un par de discos en la espalda baja, lo que pone en riesgo su continuidad en la Gran Carpa.

“Quiero volver este año para ayudar al equipo mientras esté sano, pero estoy pensando a largo plazo.



“¿Qué pasa si tengo que volver a lidiar con esto el próximo año? Entonces probablemente ya sea todo. Mi contrato terminará y quizá ahí ponga fin. No jugaré más. Si puedo recuperarme y mi cuerpo se siente bien, entonces seguiré jugando.



“Quiero estar en el campo. Quiero jugar, pero no pretendo hacerlo mientras estoy lesionado”, comentó González en una entrevista con The Orange County Register.