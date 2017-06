Abinader: ¿dónde está la lucha anticorrupción?

Luis Abinader le restó mérito ayer a las acciones del gobierno en la lucha contra la corrupción y dijo que lo que se ha logrado hasta ahora es fruto de la movilización social. El excandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), declaró que el gobierno del presidente Danilo Medina no tiene un plan concreto para frenar los actos de corrupción en la administración pública y someter a la justicia a las personas que usan los recursos públicos para beneficio personal.



Abinader resaltó que los casos que han sido judicializados como el de Odebrecht fue por la presión internacional y que los que se han destapado en el país como el de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISE) y el del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), han sido producto de acciones de violencia y otros, como el de los Tres Brazos, por la denuncia de los medios de comunicación. “Ni hay instituciones, ni hay lucha por la corrupción… ¿Por qué no fue la Cámara de Cuentas que advirtió sobre Odebrecht?, ¿por qué no fue la Contraloría que advirtió sobre el caso de Los Tres Brazos, sobre Oisoe, o del CEA?, ¿dónde está esa lucha? Esa lucha no es cierta”, sostuvo Abinader. Agregó que es importante seguir fortaleciendo el Movimiento Verde.



“Nuevas formas de comunicación han transformado la democracia”



El presidente del Centro de Estudio de Políticas Públicas y excandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, sostuvo que la revolución tecnológica y las nuevas formas de comunicación han transformado el ejercicio de la democracia.



“Hemos pasado así de las clásicas propuestas dialogantes propias del discurso parlamentario del siglo XX a lógicas de transmisión de imágenes y data que involucran al conjunto social”, expresó en las palabras de apertura del seminario Comunicación, política y democracia.



Resaltó que las nuevas formas de comunicación han abierto formas inéditas de participación y movilización ciudadana, sin embargo, alertó que esas tecnologías en manos de un liderazgo político clientelar y populista activan nuevas modalidades de control político y movilización ciudadana. Instó a hacer buen uso de los medios que la tecnología pone a disposición de la ciudadanía para fortalecer la democracia.