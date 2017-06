Código Penal será conocido en la CD el 13 de julio

Los diputados conocerán el próximo 13 de julio las observaciones presidenciales al Código Penal, respecto a las tres causales del aborto, que ya fue rechazado por el Senado de la República. La fecha se fijó a solicitud de los voceros de los distintos partidos que convergen en el Congreso Nacional, a los fines de orientar las bancadas respecto a la importancia del proyecto de ley.



Los diputados tienen presión para conocer el tema, desde la sociedad civil hasta grupos pro derecho de las mujeres se han manifestado a favor de que sean acogidas las observaciones presidenciales, en sentido contrario a la decisión del Senado. De hecho, el pasado domingo decenas de organizaciones, agrupadas en la Coalición por la Vida y Derechos de las Mujeres marcharon por la despenalización del aborto, como plantea el Poder Ejecutivo.



En tanto que el lunes de la semana pasada la cúpula de la Iglesia Católica, visitó a la presidenta de la Cámara, Lucía Medina, y expresaron la necesidad de la aprobación del Código, aunque aseguraron que el tema del aborto no fue tocado.



Asimismo, en la sesión legislativa del martes pasado, se observó cómo el tema del aborto reavivó el “cabildeo” entre los legisladores “pro vida” y los defensores de las mujeres.



Pero los diputados han demostrado que no tienen prisa por conocer el tema. La Comisión de Justicia, que fue designada por la presidente de la Cámara para los estudios y discusión de las observaciones, deberá para esa fecha presentar el informe. Trascendió que los miembros de dicha comisión votaron contra las causales planteadas por el Poder Ejecutivo, sin embargo, en el sistema legislativo aún no está asentado dicho informe y el presidente de la Comisión, Henry Merán no ha confirmado ni negado la información.



Se espera que el día que el tema sea colocado en agenda, los debates estén encendidos, pues ha sido el tema del aborto que ha impedido que tras 20 años de estudios, el país tenga un nuevo Código Penal.