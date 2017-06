Doctor Baptista: Detección a tiempo de la depresión puede salvar vidas principalmente en jóvenes

La detección de la depresión a tiempo y un correcto tratamiento pueden salvar vidas. Así alertó el doctor Lourival Baptista-Neto al dictar una conferencia magistral en el país.



Baptista-Neto es director de Servicios Clínicos en Psiquiatría Pediátrica en el New York-Presbyterian Hospital. Se encuentra en el país invitado por el Despacho de la Primera Dama.



Conferencia: Salud Mental y Discapacidad

El acto realizado en la Biblioteca Nacional, fue encabezado por la Primera Dama Cándida Montilla de Medina. La conferencia del experto se tituló “Salud Mental y Discapacidad”, con énfasis en depresión pediátrica.



Disertó sobre la definición de la depresión, estadísticas generales, criterios de diagnóstico y factores de riesgo. Además, depresión pediátrica en grupos demográficos especiales, específicamente autismo y parálisis cerebral.



En la adolescencia

El estigma es una limitación para el diagnóstico y tratamiento advirtió el especialista. Se estima que la mitad de los primeros episodios de la depresión en todas las personas ocurren en la adolescencia.



La conferencia fue dirigida a personal del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID). También otros profesionales, padres, tutores, amigos y sectores interesados en el tema.



Contó con el respaldo del New York Presbyterian Hospital, que tiene en el país como embajadora a Nancy Velásquez.



Encarar la realidad

Al dar la bienvenida, la Primera Dama hizo varias puntualizaciones. Señaló que esta disertación sobre salud mental y discapacidad nos encara a la realidad sobre esta problemática.



Hizo hincapié en que para el común de la gente, “los niños no se deprimen”. Y que la consecuencia de esta ceguera impide que la depresión sea diagnosticada y tratada a tiempo.



“El problema no puede continuar siendo relegado por las políticas públicas en salud y la propia comunidad médica”. Así lo expresó Cándida Montilla de Medina.



“En lo que al Despacho de la Primera Dama respecta, es de interés fundamental contribuir no solo al debate dominicano de esta problemática, sino también a la búsqueda de soluciones concretas, particularmente en el caso de los niños y niñas con condiciones especiales”, agregó.



Depresión: común y seria

“La depresión es una enfermedad común y seria que afecta negativamente la manera de sentir, pensar y actuar”. De esta manera la definió el doctor Baptista.



Dijo que sus síntomas durar por lo menos dos semanas. Estos pueden variar de leves a graves, y que es diferente a la tristeza, al dolor o el duelo.



Los niños no son inmunes a la depresión

El experto explicó que la manifestación clínica en los jóvenes por lo general es diferente a la de los adultos. Sobre esta última dijo que no presenta la forma “típica” de aparente tristeza y apatía.



Los niños no son inmunes a la depresión. Los pequeños pueden presentar comportamientos regresivos, arranques, irritabilidad, ansiedad y síntomas somáticos.



Autismo y Parálisis

Ciertos grupos especiales tienen mayor riesgo de padecer de depresión. Además, podrían ser diagnosticados incorrectamente y no recibir el tratamiento adecuado.



Baptista citó la dificultad para diferenciar los síntomas de la depresión y los de Trastorno del Espectro Autista. También de la Parálisis Cerebral (PC) -retraído, desinterés y limitación para identificar y expresar sentimientos.



En tanto, el diagnóstico de la depresión se dificulta por comorbilidades comunes en la PC. Estas afectan la efectividad de la comunicación.

Los profesionales clínicos siempre deben estudiar detenidamente su método al evaluar a estos pacientes. El doctor recomienda esto debido a la presencia simultánea de discapacidad intelectual y problemas de comunicación.



Impacto global

“La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la depresión es la causa principal de discapacidad. Cerca de 300 millones de personas de todas las edades en el mundo sufren de depresión”, puntualizó el psiquiatra.

Advirtió que en su etapa más grave la depresión conlleva al suicidio.



Tratamiento y limitaciones

Afirmó que existen tratamientos efectivos contra la depresión, pero que menos de la mitad de los afectados lo reciben.



Mencionó el estigma social relacionado con las enfermedades mentales, evaluación inexacta y diagnóstico incorrecto. Estas limitaciones, señaló, se presentan en países de todos los niveles de ingresos económicos.