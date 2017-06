José Ramón Peralta y Leonardo Faña se niegan a conciliar

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno, Leonardo Faña, se negaron a conciliar, durante la audiencia previa celebrada esta mañana.

Peralta demandó el pasado 13 de junio a Faña por los delitos de difamación e injuria, luego de supuestamente éste asegurara a través de diversos medios de comunicación que el ministro se benefició de una red mafiosa dedicada a la exportación de habichuelas.

En la demanda, el funcionario solicita contra Faña una condena a seis meses de reclusión y el pago de una indemnización de RD$ 6 millones como resarcimiento a los daños causados.

Al salir de la audiencia, que fue aplazada para el próximo 27 de julio, Leonardo Faña aseguró que está dispuesto a probar todo lo que ha dicho, palabra por palabra y que no se retracta.

“No nos retractamos de ninguna manera y lo que queremos es que sea un proceso rápido para que determinemos si yo tengo o no razón. Si yo dije mentira, yo tengo que pagar las consecuencias, ahora si yo digo verdad, otro tiene que pagar las consecuencias”, destacó.

Resaltó que está cumpliendo con el artículo 22 de la Constitución de la República que le da derecho a reclamar y pedir que los funcionarios públicos cumplan su deber.

Mientras que el ministro José Ramón Peralta destacó que interpuso la demanda para “ponerle un freno a las mentiras y a las falsedades que se dicen impunemente”.

Señaló que está consciente de que como servidor público está expuesto a situaciones mediáticas, “pero esto tiene un límite, sobre todo cuando se llega a la difamación o peor aun cuando se llega a la injuria”.

Peralta resaltó que actuará en éste y en todos los casos que la circunstancia lo requiera y que no descansará hasta tanto este asunto sea completamente aclarado.

“Estoy en disposición de venir aquí o donde sea, cuantas veces sea necesario y no importa el tiempo que me tome. No voy a descansar hasta que esto no esté completamente aclarado y quiero aprovechar este momento para hacer un llamado a los políticos, al sector público y al sector privado también; porque creo que la competencia debe hacerse con planteamientos, con ideas y programas, pero por sobre todo con la verdad. Si actuamos de esa manera estoy seguro que nos ganaremos el respeto de los dominicanos”, aseveró.

El juicio fue aplazado para el 27 de julio, en atención a una solicitud que hicieron los abogados del ministro José Ramón Peralta, los cuales pidieron al tribunal que aprobara la participación de un fiscal del Ministerio Público en el juicio, como auxilio judicial.

El abogado de Peralta, Santiago Rodríguez, explicó que como este juicio “es de acción privada, entonces no participa el fiscal, pero si en el proceso el acusador identifica un elemento que no puede buscar por sí mismo, tiene que valerse del fiscal, pero para que éste pueda intervenir, tiene que autorizarlo el juez”, resaltó.