Juez José Alejandro Vargas se postula ante el CNM

El juez coordinador de los Juzgados de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, formalizó este miércoles su postulación ante el Consejo Nacional de la Magistratura, para aspirar a ser juez ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Destacó que sobre los hombros de los jueces descansa una responsabilidad extraordinaria, porque la Justicia es el fundamento de la paz social y es uno de los mejores remedios para curar las enfermedades de la sociedad.

“Sobre nuestros hombros descansa esa gran responsabilidad, no importa el ámbito que sea, ya sea la justicia penal, la justicia electoral y por eso me siento agradecido de todo el respaldo que me han dado diversas organizaciones y espero que el CNM juegue su papel de elegir jueces que cumplan con los requerimientos y las exigencias de la sociedad”, señaló.

Agregó que en estos momentos la justicia electoral requiere una redimensión en cuanto a la imagen que debe proyectar hacia el pueblo y hacia los partidos políticos.

Vargas indicó que durante el proceso de selección, lo más importante es que en el CNM no decida en función de la imposición de la mayoría, “sino por la razonabilidad y la necesidad que tenemos todos de un país mejor”.

Vargas fue postulado por la fundación del doctor Cruz Jiminián; además de la Fundación Universal Crecimiento y Oportunidad, dirigida por Rafaelina Díaz; la Fundación Justicia y Transparencia y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco).