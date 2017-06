Imputados de asesinato de Aquino Febrillet dicen Blas Peralta le disparó

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional inició la audiencia de juicio de fondo contra Blas Peralta, imputado de la muerte de exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo-UASD-, Mateo Aquino Febrillet.

Durante la audiencia, Franklin Venegas, chofer de Peralta, aseguró que Blas Peralta disparó dos veces contra Aquino Febrillet.

Reiteró que Blas disparó contra exrector dos veces y que luego el arma se le trancó.

En tanto que Geraldo Félix Bautista, coimputado por la muerte de Mateo Aquino Febrillet, dijo que "Blas me amenazó de muerte si hablaba".

Geraldo Félix Batista también manifestó que Blas Peralta "sobó el arma y disparó a la yipeta de Aquino Febrillet".

Agregó que "el abogado Francisco Taveras nos dijo que no habláramos con nadie que él iba a encargarse de todo".

"Francisco me ponía en un estado nervioso. Me decia cosas y me enredaba para que declarara, me enfermaba", dijo.

La audiencia fue recesada hasta las 2:45 de esta tarde.