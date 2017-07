Industriales retiran el apoyo económico a Marcha Verde porque “se han desvirtuado”

El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Campos de Moya y la vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Circe Almánzar, expresaron que han retirado el apoyo económico que dieron en principio al Movimiento Verde por considerar que se han desvirtuado y porque han tomado un “camino muy peligroso”.

De Moya dijo que “las iniciativas originales no son lo que está hoy día ocurriendo. “No es el sector empresarial el que la está viendo únicamente los partidos políticos tienen una fijación de hacia dónde va el Movimiento Verde porque al parecer las iniciativas originales no son lo que está hoy día ocurriendo”, dijo. Sostuvo que al inicio de la movilización incluso todos los líderes políticos estaban participando, pero que eso ha cambiado y ya no lo apoya.

“Había mucha gente del sector privado que estaba participando y apoyando económicamente el Movimiento Verde y se han obligado a retirarse porque lo están acusando abiertamente en el movimiento y ellos están siendo muy selectivos”, expresó. Dijo además que ya hay 15 personas sometidas y que hay que darle tiempo a la justicia para que actúe.

“Se mantienen atacando a los mismos partidos de oposición, a los líderes de la oposición. Esto es muy peligroso, esto ya se ha visto en otros países, son movimientos populistas que terminan destruyendo los partidos de oposición. Eso ocurrió en Venezuela, Guatemala y Hondura. En donde los que impulsaron movimientos de esta índole están arrepentidos porque se han quedado sin oposición”, observó el empresario.

En esa misma tesitura se pronunció la vicepresidenta de la AIRD. “Entendemos que el movimiento se está perpetuando y entendemos que es un movimiento que no necesariamente tiene un objetivo claro, preciso, y se puede estarse usando para plataformas. El sector empresarial organizado no está para incursionar en temas políticos, nosotros si debemos asumir posturas de posiciones firmes, coherentes en momento determinados, pero nuestra labor no es entrar todo el tiempo en asuntos políticos. Este movimiento se ha mantenido atacando asuntos políticos que no están en nuestro quehacer”, declaró Almánzar.