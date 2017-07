Danilo dice que nadie ha ofrecido mayor apoyo al sector ganadero que su Gobierno

El presidente Danilo Medina realizó la Visita Sorpresa 173 a esta comunidad. Prometió apoyo a la Asociación de Ganaderos de La Victoria (AGAVI).



Allí proclamó que nadie ofreció jamás mayor apoyo al sector ganadero que su Gobierno.



El oído en el corazón de la gente

Danilo Medina escuchó con atención a los ganaderos. Ellos le hablaron del interés de instalar un centro de acopio de leche y procesamiento de lácteos.



Cada persona está consumiendo ahora 30 litros de leche más

El Presidente dijo que gracias a los esfuerzos del gobierno se consume más leche.



“Cada persona está consumiendo ahora 30 litros de leche más. Más de lo que se consumía antes de llegar a la Presidencia”, dijo.



De 550 millones de litros de leche al año en 2012 terminará este año en 800 millones

Dijo que la producción de leche cuando llegó en el 2012 estaba en 550 millones de litros al año. El año pasado totalizó 750 millones de litros.



Indicó que se espera que este año llegue a los 800 millones de litros. Precisó que esto es gracias a las políticas de apoyo al sector ganadero.



¡Y esto no se puede ocultar!

“Y esto no se puede ocultar. El que lo quiera ocultar lo puede ocultar, pero esa es la verdad. La verdad monda y lironda”.



Como decía Balaguer, los datos no mienten…los números están ahí

Dijo que como decía el fenecido expresidente Balaguer, los datos no mienten.

“La matemáticas no fallan y los números están ahí. Dijo que fue hasta allá a seguir apoyando al sector ganadero.



AGAMPTA

Recordó el apoyo en Monte Plata a la Asociación de Ganaderos de Monte AGAMPTA. Dijo que suplía 17 mil raciones y hoy suple 120 mil raciones al Desayuno Escolar.



"Esos son los números…una empresa que ya se ha ampliado dos veces. Yo vengo ahora, otra vez a inaugurar una segunda ampliación".



El apoyo al sector ganadero y lechero no se puede ocultar

Dijo que hoy produce 150 mil litros de leche al mes. Lo que significa apoyo al sector ganadero.



“Eso no se puede ocultar tampoco, esa es la verdad. Y eso lo que significa esque la producción ha subido tanto, porque hay mercado".



Se está creando un mercado; la Jornada Escolar Extendida

Danilo Medina proclamó que se está creando un mercado. Que la Jornada Escolar Extendida está creando un mercado a los ganaderos del país.



2.6 millones de niños al 2020

“No es lo mismo tener 400 mil o 500 mil estudiantes, que tener 2.6 millones de estudiantes. Dijo que es la cifra que habrá de estudiante beneficiándose del desayuno escolar en el 2020.



Las tasas sin precedentes del Banco Agrícola

Dijo que el Banco Agrícola ha bajado sus tasas de interés a niveles nunca antes vistos. Dijo que hoy se cobra una tasa de 8%, lo que nunca se había visto en República Dominicana.





“Nunca en la historia del país se había tenido una tasa de un 8%”

“Nunca en la historia del país se había tenido una tasa de un 8%”, recalcó Danilo Medina.



Reducción histórica de 18 a 8%

Dijo que al ascender a la Presidencia la tasa estaba en un 18% y que ha bajado 10 puntos.



El Banco Agrícola tiene recursos como nunca

“Y además he capitalizado el Banco Agrícola. Tiene recursos como nunca antes en su historia”, puntualizó.



Un compromiso cumplido con el sector agropecuario

Dijo que los 70 mil millones de pesos que se han financiado en estos cinco años no son un cuento.



Recordó que prometió al sector agropecuario que cuando llegara a la Presidencia les financiaría. Les financiaría mil millones de dólares en cuatro años.



Esto totalizaba 43 mil millones de pesos.



Esto no es cuento, son datos reales, que están ahí

Dijo que cuando termine su gestión a este ritmo estará por encima de los 100 mil millones de pesos.



Explicó que no son cuentos sino cifras reales. Dijo que es dinero real que está yendo a la agropecuaria.



Yo quiero apoyarlos

“Yo quiero apoyarles que tengan una planta de queso próspera”. Sobre un proyecto de novillas hay que presentarlo al FEDA para evaluarlo”.



Dijo que ofrecerá el apoyo a la planta de acopio y producción. Les pidió que integren a más socios.



Del equipo de refrigeración y el tractor se los donará el FEDA.



Los beneficiarios, AGAVI de la Visita Sorpresa

Los beneficiarios serán la AGAVI, entidad con 76 socios. Se trata de la instalación de un centro de acopio y procesamiento lácteo. El mismo estabilizará el mercado y agregará valor a la leche que producen los ganaderos de la zona.

El proyecto cuenta con un presupuesto de RD 15,679,444.69.



Garantizar la transformación

La ejecución del proyecto constituye un medio destinado a garantizar la transformación. También el desarrollo de la estructura productiva y la sostenibilidad económica de pequeños ganaderos.



Estos pequeños ganaderos hoy carecen de los recursos económicos para el acopio y procesamiento de la producción.



Promoción de mecanismos de comercio colectivo, mejorará calidad de leche producida

Con esta iniciativa se promoverán los mecanismos de comercio colectivo. Se mejorará tanto la calidad de la leche producida, así como los productos derivados.



Se estimulará la creación de empleos de calidad

Se estimulará la creación de empleos de calidad y se aumentará la capacidad de autogestión productiva.



Se busca procesar 3,500 litros de leche por día

Entre las metas se busca procesar 3,500 litros de leche por día, es decir, 840 mil litros al año.



222 mil libras de queso al año

Asimismo, obtener 222 mil libras de queso al año.



Fábrica propia de lácteos y mercado seguro

Este proyecto permitirá que AGAVI opere con su propia fábrica de lácteos. Esto brinda a la vez una posibilidad a los pequeños y medianos productores de tener un mercado seguro.



Crea el ambiente para introducir mejoría sustancial en la producción. Esto, mediante la aplicación de buenas práctica ganaderas.



Con ello se aplica un mecanismo de estímulo y comprensión de los ganaderos, reduciendo la incertidumbre. La incertidumbre en la comercialización de la producción.



Actualmente la asociación no cuenta con los medios para el acopio de la leche producida. Por ello han propuesto al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA).



El objetivo es adquirir los equipos y las instalaciones adecuadas para el procesamiento de la leche.



La estructura del proyecto contempla los componentes técnicos para el desarrollo de una unidad agroindustrial. Se aprovechará la fuerza del mercado local para establecer una red modelo de unidades productivas.



La ejecución del proyecto se hará a través del FEDA en conjunto con AGAVI.

El jefe de Estado, como siempre, puso los oídos en el corazón de la gente. Escuchó a la comunidad, estrechó manos.



Recibió abrazos y anotó cada reto de la comunidad para asumirlo en la agenda de soluciones.