Arroceros rechazan crítica a proceso de subastas para adjudicación permisos de importaciones

Productores de arroz y dirigentes cooperativistas de la Línea Noroeste rechazaron los cuestionamientos que se ha estado haciendo al proceso de subastas para la adjudicación de permisos de importaciones de productos a través de la bolsa agropecuaria que dirige la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), las cuales consideran se maneja con total transparencia.

Marcos José Pimentel e Iván Tio Pimentel, presidente de la Asociación de Productores de Arroz del Nordeste y de la Cooperativa Agropecuaria de Valvede, consideraron que las denuncias infundas que ha estado haciendo el presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno,Leonardo Faña, en contra de reconocidas empresas agroimportadoras, son perjudiciales a la producción nacional.

Agregaron que respaldan la forma transparente y democrática como la JAD ha estado manejando el proceso de adjudicaciones de los permisos de importación y rechazan las imputaciones que el dirigente del PRM hace a las empresas propiedad del ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y de su familia.

Destacaron que quienes se aventuran a cuestionar la reputación del señor Peralta y su familia, como el caso del técnico agrícola Faña, al parecer desconocen la cuna de donde proviene el funcionario y agroempresario, amparados en cuatro pilares que contribuyen a fomentar personas de bien en cualquier sociedad que son: educación, dignidad, honradez y dedicación al trabajo durante décadas.

Ambos dirigentes agropecuarios destacaron además, que las empresas del señor Peralta han contribuidos no solo al desarrollo del país, sino a vender agroquímicos a precios competitivos a los productores como contribución a la seguridad alimentaria de la población.

¨ Entendemos no debería ser posible pretender obtener vigencia política en base a calumnias que no se pueden sostener o de pretensiones estériles con la intención no solo de hacer daño a funcionarios dueños de empresas que juegan un papel importante en el accionar económico y productivo del país, sino también , procuran desestabilizar el sector agropecuario organizado y en vía de desarrollo¨, coincidieron Rodríguez y Pimentel.

En relación a las subastas indicaron que las entidades que presiden apoyan el actual proceso de subasta de los permisos de importaciones en la Bolsa Agroempresarial Dominicana, porque se realiza con total transparencia y de forma democrática.

¨Además, certificamos que nunca antes como ahora existió tanta transparencia en la adjudicación de permisos de importaciones, y agradecemos al Presidente de la República porque los beneficios que deja el proceso son devueltos al campo con ejemplos tangibles como es la reparación de caminos inter-parcelarios y otras obras de infraestructuras de suma importancia para los productores ¨. enfatizaron.

En declaración conjunta, ambos dirigentes agropecuarios cooperativistas pidieron a políticos , entre ellos el agrónomo Leonardo Faña, buscar otras excusas que no se relativo al agro, ¨pues muchos de ellos no tienen un peso invertido en el campo y lo toman como escudo , basado en mentira para confundir y de esa manera defender sectores oscuros que sí han vivido de las importaciones en detrimento del sudor de los hombres y mujeres que producen en las zonas rurales ¨.

Concluyeron en advertir que por tales razones los productores están atentos a defender en cualquier terrenos las injurias que han sido inferidas contra la honradez de quienes dirigente la Bolsa Agropecuaria , al señor José Ramón Peralta y a su familia.

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta interpuso dos querellas contra el presidente del Frente Nacional Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno, Leonardo Faña, al que acusa de haberle injuriado y difamados.

En el recurso presentado jueves a través de su abogado Cristóbal Rodríguez, el funcionario pide dos meses de prisión y 8 millones de pesos de indemnización.Rodríguez dijo que esta acción es debido a que en vez de retractarse de sus pronunciamientos difamatorios contra su defendido, Faña ha pasado a la injuria.