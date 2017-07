Almeyda pide que interpelen al Procurador

Franklin Almeyda emitió fuertes críticas contra el procurador, Jean Alain Rodríguez, por la forma en que ha manejado el expediente de Odebrecht. El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sugirió ayer al Congreso Nacional interpelar al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, “por su exhibición mediática en un proceso de instrucción” en el caso de los sometidos por el escándalo de Odebrecht.



“Lo que está haciendo no es propio de un proceso de instrucción. Debería ser interpelado porque se excede en sus funciones, llevando sus funciones a un plano de exhibición mediática en un proceso de instrucción y yo lo he venido observando y eso no es posible”, se preguntó el dirigente peledeísta.



Igualmente, dijo que el funcionario con su accionar da la impresión de que quiere sacar provecho político. “Yo no sé si estamos jugando a alguien que quiere ser presidente o alguien que quiere hacer justicia”, comentó. El dirigente del PLD fue entrevistado en el programa Por la Mañana de Lincy Kasahara y Alexander Pérez. Criticó la posición de Rodríguez en el sentido de que se debe mantener la prisión contra los acusados.