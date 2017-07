Gordon Hayward se decide por los Celtics

Gordon Hayward anunció que va a jugar para los Boston Celtics y eligió su oferta sobre el Utah Jazz, su equipo desde el 2010, y el de Miami Heat. Hayward se decidió a firmar el acuerdo máximo con los Celtics, según las fuentes, por un valor de 127 millones de dólares por cuatro años. Hayward compartió su decisión en un artículo de The Players titulado “Thank You Utah”.



“Fue una decisión que cambia mi vida y la de mi familia, es algo que tomamos con mucha seriedad”, escribió Hayward. “Y desde el comienzo del proceso, hubo algo a lo que le di mucha importancia: Sabía que quería que aficionados y organizaciones escucharan la decisión directamente de mí. Después de siete años en Utah, he decidido unirme a los Celtics”.



La decisión de Hayward marca el segundo cuatro de julio consecutivo que una estrella importante decide cambiar a los equipos en la agencia libre. El año pasado, Kevin Durant anunció que dejaba el Oklahoma City Thunder para ir a los Golden State Warriors.