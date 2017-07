Matos recogió su oficina y dijo adiós en reunión de ayer

Leonardo Matos Berrido aprovechó la reunión de trabajo de ayer para despedirse de las seis organizaciones que forman la Liga de Béisbol Invernal Dominicana (Lidom). “Se despidió”, confirmó a elCaribe uno de los participantes en la reunión que se llevó a cabo en las oficinas de la liga en el estadio Quisqueya. Matos Berrido también recogió sus pertenencias de la que fue su oficina por 26 años, según informó otra fuente. El presidente de Lidom ya se había despedido por escrito hace 11 días a través de una larga carta en la que recogió sus logros como mandamás de Lidom en sus 26 años de administración.



En el encuentro de ayer, en el que participaron representantes de las seis franquicias, no se trató el tema referente a su continuidad al frente de Lidom, pero el propio presidente sacó tiempo para despedirse y para agradecer a los equipos.



Esta pudo haber sido la última reunión de Matos Berrido como presidente de una liga a la que llegó hace 26 años. elCaribe observó que antes del comienzo del encuentro, el titular de Lidom recibió en su oficina a Winston Llenas, presidente de las Águilas Cibaeñas, Samir Rizek, titular de los Gigantes del Cibao, José Mallén, presidente de las Estrellas Orientales, y a Stanley Javier, quien acudió en representación de los Toros del Este. Ellos cuatro llegaron a la sede de Lidom en ese mismo orden justo antes de las 12:00 del mediodía. El presidente de los Tigres del Licey, Jaime Alsina, y el asistente del gerente general de los Leones del Escogido, José Gómez, utilizaron los pasillos internos del estadio para llegar a las oficinas de Lidom. No se pudo observar si ingresaron al despacho de Matos Berrido.



Vitelio Mejía continúa como el principal candidato para presidir ese organismo, a pesar de que ninguno de los presentes de la reunión de ayer mencionó nombre alguno de pretendientes. Reportes de prensa señalaron a Mejía como el próximo presidente de Lidom. “Desconozco el origen de esta noticia”, dijo Mejía. “La asamblea general ordinaria de accionistas es el día 11 de julio y hasta esa fecha no estarán los equipos en obligación de emitir su voto”. Los participantes en la reunión consultados por elCaribe coincidieron en señalar que no se trató el tema Matos Berridos y que se abordaron puntos relativos a la organización del próximo torneo, tal y como estipulaba el orden del día.

Rizek y Mallén esperan escoger al mejor

“Vamos a tratar de escoger un presidente que siga el legado que hemos tenido en la liga, un legado de unión, de solidaridad y de mejorar nuestro deporte rey”, apuntó Rizek, el primero en abandonar las oficinas de Lidom. “Nosotros somos seis equipos y todos estamos unidos en este momento, que es un proceso de cambio”, aseguró José Mallén. “Nosotros nos vamos a poner de acuerdo a pesar de las cosas que han estado surgiendo”.