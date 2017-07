El diputado del Partido Revolucionario Moderno-PRM- Alfredo Pacheco explicó este jueves que apeló la garantía económica que le impusieron por su alegada vinculación en el caso Odebrecht porque esta resulta excesivamente alta.

“La fianza resulta excesivamente alta y yo no puedo asumir eso , por lo menos si adquiere la característica de la caso definitivamente juzgada tengo que hacerlo por obligación, pero mientras yo pueda llevarla a apelarla la voy a apelar porque no es justa”, dijo el legislador al ser cuestionado sobre si está en condiciones de pagar esa fianza.

El legislador opositor insistió que es inocente de los hechos que se le imputan.

“Esta sentencia se dio sobre la base de hechos que yo he sido reiterativo que no he cometido y yo permitir que una sentencia se pase inadvertida haciendo inculpaciones que yo estoy seguro que no he hecho, lógicamente que no lo iba a permitir”, sostuvo.

Este jueves, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia conoce los recursos de apelación a las medidas de coerción de los imputados en el caso Odebrecht.