¿Cuál es el papel que juega el Parlamento Centroamericano?

En octubre de este año, el país asumirá la presidencia del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y en enero de 2018 la presidencia Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Mucho se dice y se especula sobre el Parlamento Centroamericano: que es

inactivo, que sale caro, que la inmunidad parlamentaria es el principal atractivo… Pero realmente, ¿qué hace el Parlacen? ¿Cómo sesionan? ¿Cuáles temas se discuten allí? ¿Se presentan iniciativas o se aprueban leyes? ¿Cuánto le cuesta al Estado?



En nuestro país poco se sabe sobre los procesos y labor que realizan los diputados que representan al país en el Parlamento con sede en Guatemala. El Parlacen es el órgano regional de representación política y democrática del SICA, que tiene como objetivo fundamental la integración de Centroamérica, para consolidarla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo.



Integrado por Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana y como miembros observadores Venezuela, Taiwán, México y Puerto Rico, (Costa Rica y Belice, son los únicos países miembros del SICA que no forman parte del Parlacen). Cada nación tiene derecho a veinte diputados y los expresidentes y exvicepresidentes pasan automáticamente a ocupar una curul. A diferencia de lo que se cree, estos solo son diputados al organismo por el periodo inmediato a su salida.

Los diputados son electos democráticamente y cada Estado escoge sus representantes de conformidad con las disposiciones legislativas. Tras la reforma constitucional del 2010, en RD se pasa a elegir los representantes al Parlamento por voto directo y no por mandato del Poder Ejecutivo, como en años anteriores.



¿Cómo sesiona el Parlamento?



El parlamento tiene 14 comisiones oficiales, integradas por diputados de los países que la integran. Las comisiones trabajan tanto en Guatemala, como en la sede del Parlacen de los diferentes países. Allí deben sancionar proyectos que se discutirán luego en la asamblea plenaria.



Una vez al mes los parlamentarios deben asistir a Guatemala a sesionar y a presentar el resultado de los trabajos de comisiones. En el Parlacen no se aprueban leyes, se conocen convenios y resoluciones y luego se proponen a los países a través del SICA, pero estas resoluciones no son vinculantes.



Para la investigadora dominicana en temas regionales, Pamela de la Rosa, del Observatorio Político de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, se necesita un Parlacen más unificado, democrático y pluralista que pueda servir de ejemplo para otros bloques regionales de integración.

Afirma que el principal reto que presenta el órgano es que las resoluciones que allí se emitan sean vinculantes a los países miembros. “Hasta ahora, el Parlacen no logra que su agenda de integración que resulta del trabajo de sus comisiones, sea considerada y aprobada en la Reunión de Presidentes. De ahí que muchas iniciativas queden sin ejecución, lo cual se constituye en una limitación importante a la visibilidad y sentido de sus actividades”, destaca De la Rosa.



Tony Raful, quien está en su segundo periodo como diputado electo, asegura que a pesar de que las resoluciones no son vinculantes no se puede negar el avance que ha tenido este órgano, sobre todo en materia de integración regional.



Entre estos avances mencionó la eliminación del cobro del roaming entre los países miembros. En materia de integración, han logrado resoluciones vinculantes, específicamente en temas migratorios, entre Nicaragua y El Salvador, y Guatemala y México. Asimismo, a través del SICA, que los dominicanos puedan viajar a El Salvador, Guatemala y Honduras sin visado.



Es por esto que para Raful, que las resoluciones sean vinculantes es cuestión de tiempo.



“No es cueva de ladrones”



Raful considera que el Parlacen ha tenido mala propaganda, una opinión negativa que inició en Centroamérica y se ha extendido. “Se ha dicho que tenemos sueldos de lujo, refugio de expresidentes corruptos, una serie de distorsiones que no son reales. Fíjese como el presidente panameño, Ricardo Martinelli, que decía que el Parlacen era una cueva de ladrones, luego que fue víctima de sus propias palabras. Pero inmediatamente se conoció la acusación y se cursó al Parlacen se le retiró la inmunidad. Decir que es una cueva de ladrones es una mentira”.

Si no va a las sesiones, no cobra

Cada Estado miembro paga una cuota de US$2,000,000 al año para ser miembro del Parlacen. Adicional a eso, el Presupuesto de este año, a través del Congreso Nacional, le asignó al Parlacen RD$51,000,000 como compensación salarial para igualar los sueldos de los legisladores al Parlamento con los legisladores nacionales.



A los parlamentarios la entidad le asigna un salario de base 1,200 dólares, más 2,000 dólares por viajes y 500 por dieta. Asimismo, se le paga por asistir a las sesiones. “Eso sí, si usted no asiste no cobra. Las finanzas se manejan transparentes, si usted no trabaja, no va a comisiones, no cobra”, sostiene Raful. La subsede del Parlacen en el país debe enviar una certificación de que los diputados asistieron a los trabajos de comisión para recibir el salario.