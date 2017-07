Niurka: el tercer feminicidio en menos de una semana en el GSD

07/07/2017 12:00 AM - Wander Santana

Otra mujer fue asesinada y se presume que quien lo hizo fue su compañero sentimental. La víctima tenía 34 años, se llamaba Niurka Mercedes Reyes y le apodaban Marimar. Su victimario la acuchilló 12 veces supuestamente por celos. El hecho ocurrió el pasado sábado, cuando Marimar fue a visitar a su pareja Elmin Geraldino de León (Rubén), de 30 años, quien hoy es buscado como el principal sospechoso del feminicidio. Este tenía seis meses residiendo en una habitación alquilada, ubicada en un callejón de la calle María Trinidad Sánchez del barrio El Café de Herrera, en Santo Domingo Oeste.



De acuerdo con los residentes en ese vecindario, el hecho ocurrió a plena tarde (2:00) del sábado, cuando muchos de ellos todavía estaban almorzando.



“La mujer fue a un salón de belleza a peinarse, pero parece que lo habían cerrado porque la dueña se fue a comer. Entonces, la mujer se fue a un colmado que estaba cerca para esperar que abrieran el salón, pero el hombre llegó al negocio y la encontró a ella ahí y se la trajo para su casa”, relató un vecino que no quiso identificarse.



Los lugareños dijeron que escucharon una pelea en la habitación donde vivía Rubén, también escucharon los gritos de la mujer y llamaron al 911. Al llegar las autoridades, encontraron a Marimar desangrada y su verdugo ya no estaba.



Según la versión de los residentes en el sector en donde ocurrió el crimen, Niurka Mercedes Reyes residía en el Distrito Municipal de los Bajos de Haina. También dijeron que la víctima y Rubén tenían una relación, pero que no vivían juntos. Expresaron que cada uno vivía en su casa y a veces la mujer iba a visitarlo los fines de semana.



Desde el jueves de la semana pasada hasta el lunes se reportaron tres feminicidos en el Gran Santo Domingo y según los reportes de prensa van más de 43 de estos este año.