Nowitzki pactó con Mavericks y Carter con Kings

07/07/2017 12:00 AM - AP

Dirk Nowitzki alcanzó un acuerdo con los Mavericks de Dallas que le permitirá al alero alemán emular a Kobe Bryant como los únicos jugadores con 20 años en una sola franquicia de la NBA. Nowitzki y los Mavericks pactaron un contrato de dos años por 10 millones de dólares, y que incluye una opción del equipo en la segunda temporada, informó ayer a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones. El acuerdo aún no ha sido anunciado.

En otros movimientos, el agente libre, Vince Carter, llegó a un acuerdo de un año y ocho millones de dólares con Sacramento, dijo su agente a Adrian Wojnarowski de ESPN. También el agente libre, Rudy Gay, firmó un contrato de dos años y 17.2 millones de dólares con San Antonio. Asimismo, Kelly Olynyk acordó un contrato de cuatro años y 50 millones de dólares con Miami.