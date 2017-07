Seis imputados del caso Odebrecht piden su libertad

Los ojos del país estuvieron ayer en la audiencia para el conocimiento de los recursos de apelación incoados por 10 de los 14 imputados en el caso por sobornos de Odebrecht. A las 6:40 de la tarde, la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia recesó para hoy a las 9:30 de la mañana, la continuación del proceso.



La magistrada Miriam Germán Brito, quien preside el tribunal, había comunicado con antelación que ayer se trabajaría hasta las 7:00 de la noche, para continuar hoy a las 9:30 de la mañana y de ser necesario se habilitaría mañana sábado a la misma hora. La Cámara Penal de la SCJ también es integrada por Alejandro Moscoso Segarra, Frank Soto y Juan Hirohito Reyes, quienes fueron objetados por el Movimiento Marcha Verde.



La audiencia inició pasadas las 9:00 de la mañana y fue recesada luego que la barra de defensa del diputado y expresidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expusiera sus medios de defensa.



Exposiciones



En el día de ayer, también presentaron sus argumentos y conclusiones los abogados del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, (PLD). También expusieron las defensas del exdirector de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID); Máximo De Oleo; del exministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, y la del exdiputado Ruddy González, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).



Quedaron pendientes de presentar sus exposiciones los abogados del exvicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Radhamés Segura; del también exfuncionario de la CDEEE, César Sánchez, y del empresario Ángel Rondón Rijo.



Los abogados defensores de los seis imputados que expusieron ayer coincidieron, mediante sus conclusiones, en pedir la anulación de la sentencia dictada por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, que ordena la prisión preventiva de sus respectivos clientes, alegando que la medida de coerción aplicada viola todos los derechos de sus defendidos.



No apelaron la medida los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Roberto Rodríguez.



El abogado del empresario Ángel Rondón, Juan Antonio Delgado (Tony), reiteró que contra su cliente se aplicó una medida abusiva. Sostuvo que eso lo va a demostrar hoy cuando le toque su exposición en la audiencia. Entiende que ayer la sentencia dictada por el juez Ortega Polanco fue desmontada por los abogados defensores actuantes.



“Ustedes han ido viendo el desarrollo de la audiencia de hoy, donde los abogados definitivamente han puesto en ridículo esa medida de coerción, absolutamente abusiva que se ha dictado contra todos esos ciudadanos, donde ninguno de ellos representa un peligro para la sociedad ni para el proceso”, agregó Delgado.



De su lado, el abogado Miguel Valerio, de la barra de defensa del exministro Víctor Díaz Rúa, insistió en que quedará demostrado que su defendido no tiene nada que ver con el caso de los sobornos de Odebrecht. Aclaró que su cliente nunca cogió dinero de la multinacional.



Los abogados del exministro de Industria y Comercio, Temístocles Montas, reiteraron que la acusación contra su cliente está llena de imprecisiones. El defensor Manuel Rodríguez alegó que la traducción de las declaraciones en Brasil, del ejecutivo de Odebrecht, Marco Antonio Vasconcelos Cruz, fueron realizadas por una traductora no autorizada que distorsionó el contenido.



Dice no puede pagar fianza



El diputado Alfredo Pacheco se declaró económicamente incapaz de pagar la fianza impuesta como medidas de coerción por el caso de sobornos de la constructora Odebrecht. “La voy a apelar porque no es justa”, dijo el legislador al ser cuestionado sobre si está en condiciones de pagar esa fianza.



Aseguró que no ha cometido el ilícito que se le imputa, por lo que no puede permitir que “una sentencia se pase inadvertida haciendo inculpaciones que yo estoy seguro que no he hecho, lógicamente que no lo iba a permitir”.



El juez Ortega Polanco impuso a los senadores Tommy Galán, Julio César Valentín y el diputado Alfredo Pacheco una fianza cinco millones e impedimento de salida como medida de coerción. En tanto que al imputado Ángel Rondón se le impuso un año de prisión originalmente en La Victoria, pero fue variado para la cárcel de Najayo. A Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga, nueve meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo, mientras que a Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González les impusieron seis meses en esa cárcel.



En el caso de César Sánchez y Máximo De Óleo, tres meses en Najayo y Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, arresto domiciliario por nueve meses.

Jueces rechazan poner en libertad a Bautista

Los abogados de la defensa de Andrés Bautista, presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), pidieron libertad pura y simple para Bautista, quien guarda prisión preventiva, acusado de recibir sobornos de la empresa Odebrecht.



El abogado Carlos Salcedo alegó que su cliente no dispone de medidas de coerción debido a la demora en conocer el proceso de apelación, por lo que se estaría violando el artículo 95 del Código Procesal Penal, en el numeral 8.



Los jueces rechazaron el incidente presentado y ordenaron continuar con la audiencia donde se conoce la apelación de diez. Los magistrados se retiraron a las 10:10 de la mañana a deliberar sobre el incidente de la defensa de Bautista de que sea dejado en libertad, retornando media hora después.