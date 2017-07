Bonao.- Monseñor Nouel.-Lamentablemente sigue la epidemia de personas que decide quitarse la vida en la República Dominicana por una razón o por la otra.

La noche de este viernes en este municipio, Odalis Suriel Lora, de 37 años de edad, residente en la calle Eugenio María de Hostos, decidió quitarse la vida ingiriendo una sustancia hasta ahora desconocida.

Pero antes de ejecutar la fatal acción, Odalis decidió escribir una carta donde explicaba las razones por la cual tomaba esa decisión.

En la carta dice “Para mi familia yo hice todo lo que pude para tenerlos bien, pero las cosas pasan, yo debo mucho y me fui pelado anoche con un palé de 300, el carro lo empeñé, la pasola también y la maquina también y ahora esto yo lo siento por mi familia y por los niños”.

Luego agrega “Yo lo siento por mi familia y por los niños, yo los amo y a ti Odalisa te amo, gracias por tu apoyo, no se dejen joder de las deudas, el muerto no paga”.

También le deja dicho a “Kelvin que lo que le van a dar de la tienda, que le dé a Odalisa 100,000 pesos y que coja la tienda y que no se preocupe, que él no queda con deuda, yo estoy muerto, ya yo pagué”.

“Y a papi y a mami los amo y gracias por su apoyo y cójanlo suave y no abandonen mi hijo, cuídenmelo y a Odalisa la quiero y a Kelvin y Yesenia los quiero, yo lo hice con un peso en el alma, mis hijos perdónenme, los quiero mucho. Altagracia, no me los abandonen, los quiero”.