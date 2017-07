Imputados piden nulidad de coerción en caso Odebrecht

Cuatro de los 10 imputados por el caso de los sobornos que Odebrecht pagó para la adjudicación de obras en el país, presentaron ayer sus argumentos, a los fines de que los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, les suprimieran o variaran las medidas de coerción, que les fueron impuestas por el Juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco.

Se trata de Ángel Rondón Rijo, quien figura en el expediente del Ministerio Público como el “Hombre del Maletín” y a quien acusan de ser el eje transversal de la investigación; el abogado notario Conrado Pittaluga; el exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez y el exvicepresidente de la CDEEE, Radhamés Segura.



Los cuatro imputados, solicitaron ante los jueces Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Juan Hirohito Reyes Cruz, Frank Euclides Soto Sánchez y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, la nulidad de la resolución que les impuso prisión preventiva y demandaron libertad pura y simple.



El primero en subir al estrado, fue el abogado Conrado Pittaluga, quien en compañía de sus abogados, Eric Raful, Santiago Rodríguez y Joaquín Zapata, manifestó su disposición de presentarse a todos los actos del proceso.



En sus conclusiones, la defensa pidió a la Corte rechazar la prisión preventiva dictada en su contra, tras argumentar que tiene suficientes presupuestos y que no representa peligro de fuga.



Solicitaron revocar la prisión preventiva dictada en su contra, por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco y la nulidad de la resolución.



La defensa del imputado César Sánchez, integrada por los abogados Luis Soto, Edwin Acosta y Diana Salomón, también solicitó a la corte que conoce el recurso de apelación contra la medida de coerción, la nulidad total de la resolución y la inmediata puesta en libertad del imputado.



Asimismo, pidieron que se declare irregular el acto de arresto, debido a que las imágenes del procedimiento fueron expuestas a los medios de comunicación. Mencionaron que a Sánchez le diagnosticaron distonía autonómica cardiovascular aguda, por lo que la junta de médicos que lo atendió recomendó tratamientos especiales y monitoreos que no pueden realizarse en la cárcel de Najayo, por lo que si no recibe esos cuidados podría morir en la cárcel.



“El martes en la noche el ingeniero César Sánchez sufrió un tercer evento y tuvo que ser trasladado de emergencia al Centro Médico Dominicano. Allá sufrió un accidente cardiovascular isquémica, lo que conocemos como ACV”, dijeron.



Resaltaron además que “como prueba de lo dicho, nosotros sometemos al tribunal las certificaciones de los médicos que valoraron la situación de salud del ingeniero César Sánchez dando cuenta que también se trata como una enfermedad grave. Magistrados el ingeniero César Sánchez tendrán que someterse la semana próxima a una intervención quirúrgica, de manera que él sufre de una enfermedad grave”



En el caso de Ángel Rondón Rijo, su defensa encabezada por el jurista Antonio Delgado, destacó que en la resolución 47/2017 refrendada por el juez Ortega Polanco, “se evidencian violaciones constitucionales, a la norma procesal penal y a precedentes del Tribunal Constitucional que les son vinculantes”.



Señaló, además, que la imposición de medida de coerción contra Rondón Rijo se hizo “desde un expediente absolutamente ausente de comunicación a los investigados; desde los aparatosos apresamientos sin que se les probara peligro de fuga y de su difusión a los medios de comunicación por parte del MP.



La defensa de Radhamés Segura, integrada por los abogados Ángel Delgado Malagón y Manuel Ulises Bonnelly, denunciaron que al momento del arresto el MP violó la constitución y sus derechos, tal y como se muestra en un video.

Debido a lo extenso de la jornada, los jueces aplazaron su continuidad para este sábado, cuando se espera que el MP culmine con su réplica.

Ángel Rondón negó haber pagado sobornos

El empresario Ángel Rondón Rijo expresó a los jueces que recibió como abono a sus honorarios en 16 años de servicio a la empresa Odebrecht, 83 millones de dólares, pero que jamás ha hablado o ha admitido que recibió 92 millones de dólares, “porque eso no lo he recibido yo y se lo dije a la Procuraduría, que si está buscando el soborno, por ahí no es que está porque yo no lo he recibido”. Señaló que “si alguno de los que están aquí, exlegisladores o exfuncionarios dicen que yo les he entregado un peso para obtener un proyecto, que se paren y pasen al frente y se lo confirmen a ustedes”, aseveró.

César Sánchez reiteró su inocencia y pidió libertad

El exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez, reiteró que es inocente y pidió que le otorguen su libertad. Sánchez, sobre quien pesa medida de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo, explicó que “yo le solicité al juez (Francisco) Ortega, que me devolviera mi nombre, ahora yo les voy a decir a ustedes que me ayuden a devolverme mi salud, que yo estoy dispuesto y siempre lo estuve de recuperar mi salud como debe de ser”. Mencionó que va a atender todos los llamados que le haga el Ministerio Público.

Radhamés Segura dice no ha hecho nada malo

El exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, solicitó a los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que le otorguen libertad pura y simple, porque es inocente de los hechos que se le imputan y aseguró que no se retraerá del proceso. Agregó que es cierto que ha estado con una enfermedad delicada desde hace tiempo, pero que no es por esa razón que está pidiendo su libertad. “La estoy pidiendo porque soy inocente, porque no he hecho nada malo, porque no he cometido ningún acto de corrupción”, añadió.