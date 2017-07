Partidos grandes “se recogen” y emergentes tratan ganar terreno

El impacto que ha tenido el escándalo de Odebrecht en la imagen y la confianza de los partidos políticos ha llevado a los dirigentes mejor posicionados de los principales partidos a hacer una pausa en sus proyectos particulares y no “sacar la cabeza hasta que las aguas vuelvan a su nivel”. Probablemente esa sea la razón por la que los proyectos por la candidatura del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que anunciaron Hipólito Mejía y Luis Abinader, lucen en receso.

Leonel Fernández ha frisado su tour de presentación provincia por provincia del proyecto RD2044 y los que promueven una nueva reelección del presidente Danilo Medina se han callado. Los proyectos presidenciales de Reinaldo Pared Pérez y Francisco Javier García lucen en el limbo, mientras que el infortunio político tocó la puerta de Temístocles Montás y Radhamés Segura, cuando fueron incluidos en el expediente de Odebrecht lo que de seguro afectará sus aspiraciones de ocupar la silla presidencial.



En ese partido, cuando asomó un encontronazo por la presidencia de la Cámara de Diputados, casi automáticamente fue detenido por la promesa de que se cumplirá el acuerdo sobre la presidencia del organismo que da un año a cuatro diputados de la organización y a partir del 16 agosto saldría Lucía Medina y entraría Rubén Maldonado.



Es posible que la cautela que lucen los dirigentes políticos mejor establecidos además del momento, tenga que ver con el impacto que podría tener la ley de partidos y agrupaciones políticas que al parecer se aprobará en esta ocasión y que entre otras cosas, limita el tiempo de la pre campaña de los partidos a tres meses.



El panorama es diferente en otros partidos y políticos que hasta ahora lucen con posibilidades electorales menores que el PRM y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Por ejemplo, Miguel Vargas, Canciller y presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), anunció la reactivación de su partido y sus seguidores ya han informado que será candidato presidencial en el 2020. En el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), inmerso en una lucha por el control de la organización, el diputado Víctor (Ito) Bisonó ha informado que será el candidato presidencial de su partido para los próximos comicios.



En tanto, organizaciones pequeñas como el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) madrugó en la elección de su candidato presidencial, y hace varios meses que nominó a su presidente, Elías Wessin Chávez.



Igualmente, la convulsión política que vive el país y su efecto en los partidos tradicionales, ha empujado proyectos como el de Milton Morrison, un perfil que encaja perfectamente en la de un emprendedor político, pues dejó todo de lado para dedicarse a la fundación del partido País Posible.



También Minou Tavárez Mirabal está muy activa, especialmente desde el Movimiento Verde, y sigue en pie para que su organización política, Opción Democrática, sea reconocida por la JCE como partido político.



Partidos están activos a lo interno



En tanto el PRM, el PRD y el PRSC, tienen en agenda la convención para escoger nuevas autoridades. El PRM la agendó para septiembre de este año y en este momento está inmerso en el proceso de composición de las estructuras nacionales y la elaboración del padrón de miembros. Además desde que varios de sus dirigentes fueron acusados de corrupción la organización luce más activa y unificada con asambleas permanentes en distintos puntos del país.



El presidente de esa organización, Andrés Bautista, cumple prisión preventiva en Najayo acusado de recibir soborno de Odebrecht, pero antes de ser sometido, en el PRM se daba por descontado que seguiría en la presidencia de la organización, igual que el secretario general, Jesús Vásquez Martínez. A la presidencia del PRM aspiran Orlando Jorge Mera, Geanilda Vásquez y Roberto Furcal.



En el PRSC, las actuales autoridades cumplen el periodo para el que fueron elegidas el 26 de enero del 2018, y ahora la organización reedita otra división entre los que piensan que debe trillar su propio camino y dejar la alianza con el PLD, encabezados por el presidente de la organización, Federico (Quique) Antún Batlle y los progobierno, agrupados en el Consejo Presidencial Balaguerista, integrados por Marino Collante, Alexandara Izquierdo, Modesto Guzmán,Joaquín Ricardo, entre otros.



Una tercera fuerza interna la representan Ito Bisinó y el senador José Hazim Frappier y José Enrique Sued. Ese sector convocó a una asamblea de delegados para el 17 de septiembre para escoger a la nueva directiva para el cuatrienio 2018-2022. El sector de Antún y Ramón Rogelio Genao fijó la asamblea para el 28 de enero del próximo año.



En el caso del PRD, en el proceso de renovación de las autoridades no se anticipan mayores inconvenientes dado el control de la organización que tiene el presidente Miguel Vargas. El partido blanco tendrá que renovar sus autoridades a partir de septiembre del 2018 y hasta ahora solo el dirigente de San Cristóbal, Aníbal García Duvergé, ha tratado de competir con Vargas por la presidencia.



Emergentes están activos



Los partidos minoritarios que no están aliados al PLD se han mantenido muy activos haciendo oposición al Gobierno, especialmente dando apoyo al Movimiento Verde. Entre esos partidos sobresalen Alianza por la Democracia (APD), de Max Puig, y la Fuerza Nacional Progresista (FNP), que son de los críticos más ácidos contra la gestión del presidente Danilo Medina. La FNP ha iniciado un proceso de contacto directo con la población que encabeza el vicepresidente de la organización, Pelegrín Castillo.



Esa organización no solo se caracteriza por emitir fuertes críticas, propone un gran pacto para dar salida a los problemas principales en base al consenso. También fueron los primeros en pronunciarse en contra del pedido de renuncia al presidente Medina. También están a la vanguardia con el uso de las redes sociales, pues son de los partidos más activos en twitter, tanto desde su cuenta oficial, como de sus principales dirigentes, los hermanos Vinicio y Pelegrín. Uno de los políticos más activos con el tema de la corrupción es Guillermo Moreno.



Sin embargo, luce ausente en los demás temas del debate nacional como la ley de partidos y la reforma a la ley electoral, temas en los que casi todos los partidos hacen propuestas.

Fopppredom, plataforma estratégica inteligente

El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom) ha sido una plataforma hasta ahora efectiva para los partidos minoritarios estar presentes en los temas de debate nacional con mayor contundencia. Una muestra han sido sus aportes en el debate de la ley de partidos y agrupaciones políticas y además fijan posición de manera conjunta en temas como el manifiesto que pidió renuncia al presidente Danilo Medina y en varias ocasiones se han pronunciado sobre el conflicto del PRSC. El PRD y el PRSC, a pesar de ser partidos mayoritarios, forman parte del Fopppredom, que dirige José Francisco Peña Guaba. No forma parte del Fopppredom, Alianza País de Guillermo Moreno, la APD, de Max Puig, y Dominicanos por el Cambio, de Eduardo Estrella.

Los emergentes de la oposición muy activos

Otros partidos minoritarios que lucen muy activos son el PQDC de Wessin Chávez, el Partido Humanista Dominicano de Eléxido Paula, que inició un proceso de formación política a sus miembros, y el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) que fundó el fallecido político Hatuey de Camps Jiménez y que ahora su hijo, Luis Miguel de Camps, lidera. Los partidos pequeños aliados al Gobierno se mantienen activos a través del Fopppredom.