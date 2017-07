Los diputados conocen hoy el CP sin consenso

Se vislumbra que hoy habrá un tranque en la votación a las observaciones presidenciales al Código Penal, ya que por tratarse de una ley orgánica, se necesita mayoría calificada y ninguno de los partidos tiene consenso en el tema del aborto. La discusión está colocada en el primer punto de agenda de la sesión de hoy de la Cámara de Diputados donde la comisión de Justicia presentará un informe rechazando las tres causales del aborto, en el mismo sentido que lo hizo el Senado de la República.



El Partido Revolucionario Moderno (PRM) trazó una línea a sus miembros de votar a favor de las causales mientras que el Revolucionario Dominicano mandó a sus diputados a hacer lo contrario. En tanto que el Partido de la Liberación Dominicana, con mayoría en la Cámara Baja aún no dictó su posición oficial.



Para Gustavo Sánchez, vocero del PLD, este es el principal problema al que se enfrentarán hoy. “El partido propiamente no ha instruido a sus militantes asumir una posición o la otra. Hay una gran parte de nosotros que rechazaremos el informe de Justicia”.



El PRD, aunque tiene una matrícula de 16 diputados, optará por “salvar el Código”. Radhamés González, vocero del PRD dijo que votarán en esa dirección por las bondades que trae el Código. Asimismo consideró que el tema del aborto ya fue superado cuando en la reforma constitucional del 2010 quedó establecido en el artículo 37.



Para Gónzalez el día de hoy no será suficiente para discutir el tema. “Probablemente no podremos salir hoy de ese tema. Pudiera quedar sobre la mesa, volver a comisión ahora, hay que saber que a la legislatura le queda poco tiempo”.



La vicevocera del PRM Gloria Reyes dijo que su bancada votará a favor de las causales, aunque admitió que no todos votarán en esa dirección.



“Este tema es sensible y hay posiciones morales y religiosas que algunos lo ponen por encima de la decisión del partido”.



Jaime David pide acoger observación



Jaime David Fernández Mirabal, miembro del Comité Político del PLD pidió a los diputados que acojan las observaciones del Poder Ejecutivo. Asimismo, lamentó que ese organismo no se haya reunido para tratar ese tema tan importante, y que “genera profundas dudas en la unidad interna”.