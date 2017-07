Revelan que son 23 los policías muertos en 2017

12/07/2017 12:00 AM - Wander Santana

El vocero de la Policía Nacional reveló ayer que son 23 los agentes que han muerto a manos de delincuentes en lo que va de año, de acuerdo con los registros de esa institución. El general Nelson Rosario, reiteró que esto no constituye un reto de los delincuentes a las autoridades, sino que “esos son actos delincuenciales, pura y simple”.



Explicó que solo en dos de esos casos, los agentes han sido ultimados vistiendo uniformes, lo que a su entender es señal de que cuando son atacados, los delincuentes no saben si se trata de un policía.



El vocero policial dijo que están trabajando para evitar estas y otras muertes de personas a consecuencia de la delincuencia y la criminalidad.



Aunque el portavoz policial dio el dato, no reveló más detalles. A principio de esta semana este medio publicó un balance de 14 casos de policías ultimados por delincuentes y que han sido reseñados en los medios de comunicación.



Dos apresados por muertes en Ocoa



Dos hombres fueron detenidos de forma separada en el municipio de Bonao y Haina acusados de participar junto a otros dos prófugos en la ejecución de dos policías en San José de Ocoa.



Fuentes policiales señalan que el primero de los apresados fue Carlos Ventura Santana, de 30 años, quien fue apresado durante un operativo en Haina y que horas más tarde apresaron en Bonao a Nelson Medina.



Al ser preguntado sobre esta investigación, Nelson Rosario se limitó a decir que tienen un amplio operativo de hombres rastreando algunas montañas de Ocoa, para dar con los demás implicados en esas muertes.