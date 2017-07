Andrés Navarro consolida relación con ADP para fortalecer la carrera docente

SANTO DOMINGO.- El ministro de Educación, Andrés Navarro, sostuvo un encuentro con el Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para presentar los avances preparativos de la Evaluación del Desempeño Docente 2017, espacio en el cual el presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, expresó que el mismo está “muy satisfecho” con este proceso.

“Nosotros en el sindicato hemos pasado balance a todo ese proceso y, de hecho, estamos muy satisfechos con el ritmo de trabajo de la comisión que es mixta. Me parece que las preguntas están claras y esto nos va a ayudar mucho a concretizar el propósito, que no solamente es el tema económico”, sostuvo Hidalgo.

El dirigente sindical añadió que la ADP tiene consciencia de que éste es un paso muy importante para dejar instalado el sistema de evaluación.

En tanto, el ministro de Educación, Andrés Navarro, aseguró que la Evaluación del Desempeño Docente es un asunto de carácter estratégico para el fortalecimiento de la carrera docente y para la calidad educativa, y, además, es una expresión de las reivindicaciones del sindicato que por años había solicitado que se aplicara.

“Este es uno de los temas que me tiene más entusiasmado en la gestión del Ministerio por dos razones. Porque desde nuestra óptica, la Evaluación del Desempeño es un asunto de carácter estratégico para la mejora de la calidad educativa. Por otro lado, porque también es resultado de las demandas de la ADP. Porque yo no olvido todas esas asambleas que tuvimos al principio, en todas prácticamente salía el malestar que había porque no se había aplicado la Evaluación del Desempeño. O sea, que como dice bien Eduardo Hidalgo, esta es una expresión de las reivindicaciones del sindicato, y coincide que es también uno de los asuntos neurálgicos en materia de calidad educativa”, expresó.

Navarro enfatizó que el objetivo de este proceso es, no sólo aplicar los merecidos incentivos a los maestros, sino, fundamentalmente, hacer un diagnóstico de las fortalezas y las debilidades para la mejora de la calidad educativa.

Asimismo, reiteró que la evaluación por desempeño no será para juzgar quién lo hace bien o mal, “qué maestro es bueno o malo, ese no es el interés. Más bien se pretende identificar debilidades y fortalezas en nuestro magisterio para saber dónde debemos hacer mayor énfasis en la formación continua de cara al desarrollo del nuevo Currículo basado en Competencias y a una gestión sostenida de los centros educativos”.

Navarro explicó que este amplio proceso de evaluación a nivel nacional es llevado a cabo con el acompañamiento de Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), como entidad ejecutora, junto al Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE). Dicha evaluación será aplicada a los docentes de todos los niveles, modalidades y subsistemas de enseñanza, directores de centros educativos, coordinadores docentes y pedagógicos, además de los directores y equipos técnicos docentes distritales y regionales, así como equipos técnicos docentes de la sede del Ministerio de Educación.

Durante el encuentro celebrado en la sede del Ministerio de Educación, el especialista internacional Héctor Valdez, exdirector del Observatorio de Evaluación del Desempeño Docente de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO), definió la Evaluación del Desempeño del Docente como un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el que se comprueba y valora el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, así como su responsabilidad laboral y la calidad del vínculo interpersonal que mantiene con sus alumnos, padres, directivos y colegas.

Por la ADP participaron en la reunión, además, Franco de los Santos Abreu, Ramona Osmeldi Tapia, Juan Humberto Santos Hernández, Menegildo de la Rosa, Miguel Ángel Hernández, Samuel Sena, Hilario Radhamés Cepeda Rosa, Rafael Feliz, Víctor García y Primitiva Medina.

También, Francisco Herrera Justo (Bolívar), Juan Núñez Batista, Danilo Caminero, Kenia Xiomara Gutiérrez Valdez, Ylario del Jesús Méndez, Abel A. González Cuevas, Frank Sabino, Zoraida Trinidad, Tomás Pichardo Martínez.

Acompañaron al ministro Navarro, los viceministros Denia Burgos, de Servicios Técnicos y Pedagógicos; y Ramón Valerio, de Acreditación y Certificación Docente. También, Julio Santana, director de Gabinete; Frank Cáceres, de Descentralización; Vivián Báez, de Recursos Humanos; Julio Leonardo Valeirón, director del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE); Yuri Rodríguez, director del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA). Por la OEI participó Analía Rosoli