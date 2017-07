Sonia Mateo insulta a Consuelo Despradel por el tema haitiano

La senadora Sonia Mateo -Dajabón- reaccionó airada y con múltiples insultos contra la comunicadora Consuelo Despradel por las críticas que ésta alegadamente le hiciera por la entrada masiva de ilegales haitianos por esa zona.

Durante su turno, en la sesión de anoche, la congresista del oficialista Partido de la Liberación Dominicana -PLD- tildó de chantajista y manipuladora a Despradel.

“Pero esa maldita vieja está loca? cómo que ella va a decir, y yo sé porque ella lo hace, que diga por qué ella lo hace. Que invente y diga que alguien me da un centavo, yo no vivo del chantaje, yo soy hija de Nereida y Monchyn, que nací en Carrera y llegué de 7 años a Dajabón y nunca he chantajeado a nadie porque me dé un centavo ni me da nada”, dijo de manera airada.