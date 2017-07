Embajador niega “invasión” haitiana

El embajador de Haití en el país, Idalbert Pierre-Jean, consideró que el tema migratorio ha sido manipulado con intenciones malsanas por “cierto tipo de prensa” y negó que haya una invasión de nacionales haitianos en la República Dominicana. El diplomático exhortó evitar caer en la percepción de la prensa o de “cierta prensa” que muchas veces se aventuran al escribir.



“Un ejemplo de eso es todo el montaje que se ha hecho y que el Ministerio de Defensa explicó y resulta que todo ha sido presentado como algo reciente y los videos son del 2009-2010, es cuestión de percepción”, dijo Pierre-Jean durante una reunión con la Comisión de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados.



Asimismo, negó que haya una invasión silente de haitianos en el país. “Si hubiese de verdad una invasión masiva, las Fuerzas Armadas dominicanas sellarían la frontera para defender el territorio nacional y que sepamos hasta ahora no hay ningún cierre allá”, sostuvo.



El diplomático dijo estar consciente de la soberanía total que tiene la RD de hacer cumplir las normas migratorias e implementar políticas que entiendan pertinentes para resguardar sus fronteras.



“Las autoridades dominicanas tienen derecho a deportar a todos los ilegales que encuentren en la calle sin papeles”.



No obstante, expresó la función de la misión diplomática haitiana en el país es estar vigilante para que se respeten los derechos civiles de los inmigrantes.



Gobierno otorgó documentos a 239 mil extranjeros en 16 días



Un exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, denunció que a su salida de esa institución solo habían cumplido con los requisitos del decreto 327-13 sobre el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros 536 solicitudes de las casi 300,000 aplicaciones.



Aseguró que 16 días después, el Gobierno anunció el registro y aprobación de 239,000 solicitudes, lo que evidencia que hubo una aprobación colectiva, de carácter masivo, contrario al principio de individualidad de los procedimientos migratorios.



Taveras Blanco recordó que este 17 de julio se vence el plazo que “contra toda norma fue otorgado el año pasado para que los solicitantes completaran sus expedientes.



Sin embargo, apeló al sentimiento que dijo conocer del presidente Danilo Medina sobre el tema, para que éste no permita que al vencimiento del plazo se dé una solución masiva a los más de 140 mil solicitantes que no aportaron los documentos para satisfacer los requerimientos del plan.

Protesta en Migración por inmigración haitiana

Un grupo de nacionalistas se concentraron ayer frente a la Dirección General de Migración para exigir medidas más drásticas de las autoridades para impedir lo que ellos consideran “una entrada descontrolada” de nacionales haitianos por la frontera. Roberto Cabral, director de la “Mesa de Coordinación Nacional”, denunció que las autoridades pretenden ampliar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y de esa forma legitimar “la invasión pacífica” de haitianos en el país.