El juez José Alejandro Vargas declinó este viernes sus aspiraciones a formar parte del Tribunal Superior Electoral –TSE- porque, según entiende, algunos jueces miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no confían en él.

Ante esta renuncia, Reinaldo Pared Pérez le pidió que no retirara porque es un hombre digno, un valor de los que gozan muy pocas personas.

Sin embargo, el magistrado manifestó que prefiere continuar codeándose con “la gente maloliente del Palacio de Justicia”, que por andar descalzos son mordidos por serpientes.

“Para mí es una dignidad que personas tan honorables como ustedes me reciban, pero prefiero seguir codeándome con gente maloliente en el Palacio de Justicia, con el descalzo que solo la serpiente los muerde por ser descalzo, prefiero seguir involucrándome con ese que ha ido con una presión porque yo di una decisión con respecto a una persona en el 2012 por un asunto de violencia de género, algo tan delicado y que yo he tratado con tanta prudencia y le he dedicado tanto tiempo”, manifestó ante los miembros del CNM.

Tras su exponencia, el presidente Danilo Medina, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, lamentó la decisión del magistrado.

“Alejando Vargas lamentamos mucho esa decisión, pero también la respetamos, así que pase buen día”, expresó Medina.