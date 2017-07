Knicks y Rockets negocian cambio Carmelo Anthony

Los New York Knicks y los Houston Rockets han ampliado el alcance de un posible cambio de Carmelo Anthony para incluir escenarios de cuatro equipos en un acuerdo más amplio, dijeron fuentes de la liga a ESPN. Ningún trato era inminente el miércoles, pero los Knicks y los Rockets confían en que tienen un socio comercial dispuesto de tercer equipo incorporado en el marco, dijeron las fuentes.



El cuarto equipo era necesario para mover un contrato de jugador particular que ni los Knicks ni los Rockets podían o aceptarían en el acuerdo, dijeron fuentes de la liga. A Anthony, de 33 años, le quedan dos años y 54 millones de dólares en su contrato.



La complejidad de incluir múltiples equipos y activos en un acuerdo, crea desafíos que requieren mucho tiempo, y no hay garantía de que se pueda llegar a un acuerdo.