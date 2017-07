Medina defiende sentencias del TSE

El presidente Danilo Medina, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), salió ayer en defensa del Tribunal Superior Electoral (TSE), donde los aspirantes, que pertenecen al mismo, son entrevistados desde el jueves. Dijo que no ve como parcializadas sus sentencias y que haciendo una revisión de las mismas, da como resultado que no hay “favoritismo” para ninguna “parcela política”.



Al agotar un turno casi al finalizar la entrevista al actual presidente del TSE, Mariano Rodríguez, quien se postuló para continuar en el tribunal, Medina apuntó que de acuerdo a la relación de los fallos emitidos, no ve que éstos sean “parcializados” y muchos menos hacia su partido como ha afirmado, en varias ocasiones, partidos de oposición.



Dijo que se refería al tema para no dejar “en el aire” las acusaciones de que las decisiones de ese órgano son tomadas de manera prejuiciadas y no basadas en principios jurídicos.



“Yo quiero hacer un comentario, cuando los partidos de oposición acusan a la membresía del TSE de ser parcializados, están señalando que las decisiones que emanan de ese tribunal han sido tomadas de manera prejuiciadas, no basadas en principios jurídicos, sino para favorecer una determinada parcela política, en este caso somos nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana”, acotó.



Para dar fuerza a su planteamiento, el presidente del CNM citó un documento que dijo fue suministrado por el magistrado Marino Mendoza, miembro del TSE y quien fue entrevistado el jueves, en el cual se indica la relación de casos conocidos por el tribunal y sus resultados.



“En ese cuadro dice que el Partido de la Liberación Dominicana le sometió 178 asuntos y el 45.8% fueron fallados a favor y el 52.2% en contra. El PRM sometió 239 casos de los cuales 42.6 fueron fallados a favor y 57.4 en contra; el PRD sometió 45 casos, de los cuales el 31% fue fallado a favor y el 69% en contra; el PRSC le sometió 72 casos, de los cuales el 44% fueron fallados a favor y el 55.6% en contra, yo no veo en esos números la parcialidad a favor de ninguna organización política, prácticamente son los mismos porcentajes, a favor y en contra”, indicó tras destacar que al ver esos resultados, notaba que las decisiones eran equitativas y que las estadísticas hablaban por sí solas.

Presidente afirma que rol de corte es de arbitraje

Danilo Medina dijo que, a su entender, la percepción negativa que se tiene del TSE radica en que los partidos políticos no han asimilado que ese órgano debe asumir un rol de arbitraje, donde se va a ganar o a perder. “El problema es que el Tribunal Superior Electoral ha pasado a asumir un tipo de arbitraje en el desempeño de los partidos políticos, porque al recibir financiamiento del Estado, han pasado a ser entes de dominio público y tenemos que acostumbrarnos a eso, aceptar que cuando usted somete un caso gana o pierde”.