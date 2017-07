Comisión Bicameral presentará avances de trabajos sobre proyecto ley de partidos

La Comisión Bicameral que estudia los proyectos de leyes de partidos y agrupaciones políticas, y régimen electoral, acordó este lunes visitar al liderazgo político nacional en los próximos días, “para entregarles una matriz de todo el trabajo hecho, y lo que está pendiente de consenso y aprobación” informó el presidente de la Comisión, según informó el senador Arístides Victoria Yeb.

Los comisionados visitarán al presidente de la República, Danilo Medina; al ex presidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández; al ex presidente Hipólito Mejía; al ex candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luís Abinader; al presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado y al presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle.

Asimismo, el senador Victoria Yeb explicó que para el próximo jueves a las 10 de la mañana invitaron a “los denominados partidos minoritarios”, para también entregarles de manera formal una síntesis del trabajo hecho por la comisión.

Visita del presidente JCE

Dentro de la búsqueda del consenso que tiene la Comisión Bicameral, el próximo lunes recibirá al presidente de la Junta Central Electoral; Julio César Castaños Guzmán, “para escuchar la posición del organismo comicial sobre algunos temas que aún no están consensuados”.

Entre estos temas el representante de la provincia María Trinidad Sánchez, mencionó: el tope del financiamiento a los partidos políticos y a los candidatos, la manera en que se celebrarán las elecciones primarias “simultaneas o no”, o con padrón abierto o cerrado y la regulación de las pre campañas internas.