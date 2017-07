Lajún cancelará servicios a cabildos SDO, Pantoja y Los Alcarrizos

Lajún Corporation anunció este lunes que cancelará los servicios de depósito de desechos sólidos a los municipios Santo Domingo Oeste, Pantoja y Los Alcarrizos, debido a la “baja rentabilidad” que generan estos municipios.

De acuerdo a un comunicado enviado por la entidad administradora del vertedero de Duquesa, estos ayuntamientos están pagando menos de un USD$1 por tonelada.

“Cantidad claramente insuficiente que contribuye a que esta inversión privada respetada no sea rentable. Cabe señalar que el propio Gobierno ha admitido que se requiere de un mínimo de USD$10 por tonelada para que la operación sea rentable” señala el comunicado.

Lajun también delimitará el horario para el vertido entre las 10am y las 4pm de lunes a viernes.

“La compañía sigue sin vislumbrar una solución definitiva y a largo plazo y considera que la iniciativa “Dominicana Limpia” no ha sido bien planteada al respecto. Por ejemplo, considera que lo planteado en Haina no se sostiene puesto que no puede absorber técnicamente los residuos procedentes de Santo Domingo y, además, lo considera ilegal. En cuanto a lo planteado en San Luis considera que es solo una solución para Santo Domingo Este y solo contempla un costo eficiente para esta zona”.

Calificaron además el reciclaje en Punta Catalina de “no funcional”. “Puesto que incrementará los costos de transporte 15 veces superior (de USD$50 a US$750 per ton) y el fuel utilizado dañando la planta y reduciendo su eficiencia interna. Mientras tanto, Lajún continúa recibiendo menos de USD$2 por tonelada del Gobierno, muy por debajo de una tasa razonable”