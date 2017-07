Milagros Ortiz dice que Danilo debe hacer reverencia a Juan Bosch en el CNM

17/07/2017 11:26 AM - Karina Jiménez

La exvicepresidenta de la República Milagros Ortiz Bosch manifestó este lunes que el presidente Danilo Medina, como cabecilla del Consejo Nacional de la Magistratura –CNM- tiene la responsabilidad histórica y ciudadana de elegir un Tribunal Superior Electoral –TSE- distinto al que está.

“Él controla ese Consejo, él tiene el voto de la diferencia, el voto calificado, él ha conocido el proceso y ha hecho declaraciones que no tienen que no tienen ver con los hechos, ha llegado el momento de definición, la gente no es lo que dice, la gente es lo que hace”, consideró.

Al ser entrevistada en el programa NCDN, canal 37, la dirigente del Partido Revolucionario Moderno -PRM- entiende que los, políticos no son los que ofrecen, sino, los que realizan.

“El presidente Medina tiene que saber que está colocado en un proceso histórico, en que si de verdad, en algún momento Juan Bosch fue su maestro, tiene que servirle reverencia a ese digno profesor”, sostuvo.

En ese sentido, Ortiz Bosch indicó que el mandatario debe escuchar el clamor de la Marcha Verde de ponerle fin a la impunidad, “lo que está pasando ahora con Odebrecht se origina en la falta de una justicia independiente”.

A juicio de Ortiz Bosch lo que tiene que primar es la democracia al momento de elegir a los jueces de las Altas Cortes.

“Yo le quiero decir al presidente Danilo Medina que él tiene en sus manos una decisión muy fuerte”, subrayó.