Trabajadores están expuestos a riesgos que pueden enfermarles

La mayoría de trabajadores están expuestos a riesgos particulares que pueden provocar enfermedades asociadas a la actividad que realizan. Desde la peluquera que trabaja todo el día con el secador de pelo en la mano, hasta la oficinista que pasa varias horas frente a un computador; desde la persona que desmonta cargas de un camión, hasta el profesor de escuela; desde la bioanalista que manipula material biológico contaminado, hasta el agricultor expuesto a plaguicidas y otras sustancias químicas.



Dolores y lesiones musculares, como el síndrome del túnel carpiano, fatiga visual, estrés y depresión, obesidad, malestares gastrointestinales, hipoacusia, dermatitis de contacto, son solo algunas de las dolencias que llevan a los trabajadores a las puertas de la consulta médica.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la mayoría de los países, los problemas de salud relacionados con el trabajo ocasionan pérdidas que van del 4 al 6% del Producto Interno Bruto (PIB).



La doctora Queeny Fondeur, experta en salud ocupacional, explica que a nivel mundial los trastornos músculoesqueléticos, seguido de las enfermedades pulmonares y las dermatosis, suelen ser las enfermedades ocupacionales más frecuentes. No obstante, afirma que a nivel local, el hecho de que la mayoría de empresas no tengan identificados los factores de riesgo a los que se exponen los empleados durante su jornada y que los médicos no las cataloguen y notifiquen como tales, impide saber cuáles son las enfermedades ocupacionales más frecuentes en el país.



Identificar los riesgos del trabajo



Los trabajadores están expuestos a riesgos de carácter físico como el ruido, la iluminación o las vibraciones; de tipo biológico, como parásitos, bacterias o virus; riesgos por exposición a sustancias químicas; los ergonómicos y los psicosociales, propios de la interacción del ambiente de trabajo.



La experta afirma que antes de hablar de prevención, lo primero que se debe hacer es identificar los riesgos que existen en el lugar de trabajo para, en base a ello, diseñar un programa que ayude a evitar que los empleados se enfermen por la exposición a determinado riesgo, a través de un conjunto de acciones, que van desde la capacitación, una evaluación médica pre-empleo, la vigilancia médica anual, charlas, hasta el suministro de equipos de protección personal, entre otras medidas.



El Reglamento 522-06, de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo, establece que todas las empresas deben elaborar un programa de seguridad que contribuya a la implementación y cumplimiento de estas medidas.



Costos son cubiertos por ARL



A partir del 2001, tras la entrada en vigencia de la Ley 87-01, de Seguridad Social, el empleador paga una cuota por concepto de riesgos laborales, para que en el caso de que un trabajador desarrolle una enfermedad ocupacional, el costo de su tratamiento sea cubierto por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).



Fondeur explica que una vez la empresa notifica a la ARL la enfermedad de un empleado, la institución procede a realizar una investigación para comprobar que efectivamente esa enfermedad fue adquirida como consecuencia de los riesgos de su trabajo, y advierte que de no contar con los soportes necesarios podrían no tener una cobertura efectiva y el expediente caerse.



De ahí que insista en la necesidad de que se realice una evaluación pre-empleo que ayude a establecer cuáles eran las condiciones de salud del trabajador al momento de ser contratado.



“Te pongo un ejemplo simple: tú tienes ruido en la empresa. Para tú saber si un empleado desarrolló una sordera por consecuencia de exposición a ese ruido, tú al inicio tuviste que haberle hecho una audiometría, o sea, una evaluación de cómo la persona escuchaba. Si no le hiciste esa audiometría inicial, ya luego en el tiempo no tienes forma de demostrar que esa enfermedad la desarrollaste en el trabajo, aunque tengas el riesgo”, explica la especialista a elCaribe.

Empresas deben tener servicio médico laboral

Fondeur explica que una de las responsabilidades de la empresa para evitar que sus trabajadores enfermen como consecuencia del trabajo, es establecer un servicio de medicina ocupacional con un médico o un asesor en la materia que se asegure que se cumplen las medidas preventivas, y en caso de que haya algún afectado, referirlo a un especialista, recomendar el cambio de puesto de trabajo o cualquier otra medida que evite que la persona empeore. Recomienda que en el caso de los trastornos músculoesqueléticos, que se derivan de la exposición a riesgos ergonómicos en trabajos que impliquen el uso de la computadora hay algunas especificaciones como guardar cierta distancia del monitor, la forma en que se coloca el teclado, la silla e incluso, cómo debe sentarse la persona.

Prevenibles

Fondeur dice que estos males son 100% prevenibles con una buena gestión de la empresa y la capacitación del empleado.