Fiscal Yeni Berenice: “El caso de Blas Peralta no ha terminado”

18/07/2017 10:13 AM - Sandra Guzmán

La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, advirtió que el caso Blas Peralta no ha concluido. El transportista fue condenado a 30 años de prisión tras ser hallado culpable del asesinato del ex rector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet. Junto a éste otras personas fueron sentenciadas a penas menores.

Dijo que el Ministerio Público está consciente que ahora viene el proceso de las apelaciones, pero expresó que están preparados para enfrentar la situación.

Manifestó que la muerte de Aquino Febrillet pudo haberse evitado de haber habido una sanción adecuada cuando Peralta enfrentó un juicio similar en Bonao, donde salió beneficiado.

“Y eso viene precisamente de otros hechos que habían pasado, un caso que en el transcurso de las investigaciones que en la Fiscalía buscamos ese expediente con la cooperación de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público de Bonao, en ese proceso llevado en Bonao, si vemos las características de ese proceso con las características del caso del ex rector de la UASD la conclusión a la que debemos llegar es el caso del DN pudo prevenirse con una sanción oportuna con el caso que ocurrió en Bonao, donde él fue proceso, obtuvo una decisión favorable”, adujo.

Al ser entrevistada en el programa Enfoque Matinal, de NCDN, canal 37, la fiscal dijo que para el Ministerio Público investigar casos de corrupción en el país no es una tarea fácil.

“La República Dominicana debe ser uno de los países más difíciles de investigar casos de corrupción, porque es que las propias instituciones donde tú les pides informaciones o duran muchísimo tiempo para dártelas o no te las dan, es decir no es tan fácil instrumentar un proceso y posteriormente a nivel judicial los aplazamientos, los incidentes, son interminables, pero además hay una cultura de que entendemos, de que lamentablemente un sector, que los casos de corrupción no son graves”, dijo.

Respeto a la poca colaboración de las instancias para ofrecer las informaciones que el Ministerio Público está solicitando para instrumentar procesos, abogó por una mayor comprensión al momento de colaborar y que éstas entiendan que es su trabajo, “porque no es un favor” que se le está haciendo.

Aclaró que no está planteando que se viole el debido proceso para la facilitación de las informaciones, pero dijo que entiende que hay algunas cosas que se pueden cambiar. Puso como ejemplo que hay países que cuando solicitan la intervención telefónica, lo hacen contra una persona, no contra un número como se hace en el país. Explicó que ese punto es muy importante tomando en cuenta que hay personas que cambian constantemente de números de telefónicos. “En el narcotráfico se da mucho de que te o cambian prácticamente a diario, entonces tú tienes que estar, es un trabajo terrible”.

“Pongo de ejemplo también el allanamiento, aquí nos dirigimos a una casa, pero resulta que son interminables los procesos, que la casa era ubicada en la calle 24, interior dos parte atrás, pero no tenía parte atrás, entonces hay que rehacer la orden, entonces todavía nosotros tenemos un desorden urbanístico que debería preciso, en Inglaterra la orden es contra una persona, no contra una casa, entonces yo con esa orden donde quiera que esté puedo ver. Esas son reformas que harían más fácil, más razonable hacer la investigación.