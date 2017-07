Lajún cancela el servicio a tres ayuntamientos

Lajún Corporation anunció que cancelará los servicios a los ayuntamientos de Santo Domingo Oeste, Pantoja y Los Alcarrizos, debido a la “baja rentabilidad” que generan estos municipios y advirtió que no tolerará expropiación de los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa. La entidad administradora del vertedero de Duquesa informó a través de un comunicado que reducirá el servicio operacional actual limitando el horario para el vertido de lunes a viernes entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.



Lajún estableció que esos ayuntamientos están pagando menos de un dólar por tonelada. “Cantidad claramente insuficiente que contribuye a que esta inversión privada respetada no sea rentable”, señala.



En este sentido y de acuerdo a la nota de prensa, Lajún envió una carta formal al Ministerio de Medio Ambiente el pasado 2 de junio “y por desgracia, todavía no hemos tenido respuesta, al igual que las 27 cartas anteriores que Lajún formalizó a los Ayuntamientos”, asegura la empresa.



Dicen no aceptará expropiación de terrenos



Lajún advirtió, también, que no tolerará ningún intento de expropiación directa o indirecta, ni nacional ni internacionalmente de los terrenos donde opera el vertedero.

“Hasta ahora hemos tenido una actitud pasiva pero que, a partir de ahora, será activa para defender nuestros legítimos intereses”, sostiene Lajún.



La entidad propuso al Estado, como salida a la problemática que inició el año pasado, elevar la tarifa actual, eliminar las multas y litigios, así como el “cese inmediato de ataques indiscriminados contra la administración de Lajún”.



“Dominicana Limpia”



La compañía consideró además que la iniciativa“Dominicana Limpia”, con la que el Gobierno pretende convertir al país en limpio y ordenado, no ha sido bien planteada al respecto.



Lajún estimó que Haina no puede absorber técnicamente los residuos procedentes de Santo Domingo y, además, lo considera ilegal.



“En cuanto a lo planteado en San Luis es solo una solución para Santo Domingo Este y solo contempla un costo eficiente para esta zona”, afirman.



Calificó, además, el reciclaje en Punta Catalina de “no funcional” “puesto que incrementará los costos de transporte 15 veces superior (de US$50 a US$750 por tonelada) y el fuel utilizado dañando la planta y reduciendo su eficiencia interna. “Mientras tanto, Lajún continúa recibiendo menos de dos dólares por tonelada del Gobierno, muy por debajo de una tasa razonable”.



El presidente Danilo Medina, al anunciar el plan “Dominicana Limpia”, aseguró que unas 2,600 toneladas diarias de basura pudieran ser utilizadas para la generación eléctrica de la central termoeléctrica Punta Catalina, las que, además, pudieran ser adquiridas vía compras a los ayuntamientos del país. 2,600 toneladas de basura representan aproximadamente el 60% de los desechos que produce El Gran Santo Domingo diario.



Asimismo, criticó que el Gobierno esté centrado en ciudades pequeñas como Tamboril, Jarabacoa, Azua o San Juan de la Maguana y que no haya iniciado un diálogo con Lajún Corporation.



Transporte de residuos



La compañía aseveró que el sector del transporte de residuos está acechado por la corrupción puesto que empresas están recibiendo tres veces más de lo que les correspondería a precio de mercado.



“Están recibiendo US$50 por tonelada mientras que internacionalmente se suele cobrar una media de US$21, hecho que fue verificado tras la reciente rescisión del contrato Triple AAA”, afirma.



En este sentido, la compañía cuestionó ¿por qué no son estos contratos públicos?, y ¿por qué los políticos no se pronuncian sobre estos altos precios?



Se quejan del Ministerio



Lajún criticó también que el Ministerio de Medio Ambiente no multe a otros vertederos que han tenido problemas de incendios.



“Otros vertederos como Santiago o Puerto Plata no han sido multados pese a circunstancias similares en cuanto incendios, que son habituales y que además tienen el riesgo directo de afectar al turismo”, dijo Lajún. Medio Ambiente impuso una multa de 16 millones de pesos a Lajún por el mal manejo de los desechos, la cual aún no paga.

El CEA iniciaría recuperación de terrenos

El director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) informó el pasado 3 de junio que iniciarán un proceso legal para la recuperación de los terrenos donde opera el Vertedero de Duquesa.



Pedro Mota Pacheco dijo que ya están en manos del presidente Danilo Medina todos los documentos y certificaciones de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, de todas las instituciones de Catastro y del departamento jurídico del CEA que indican que la propiedad le pertenece al Estado dominicano. Apuntó que luego de que se apoderen de los terrenos, trabajarán para recuperar el tiempo.



“Iniciaremos todo el proceso legal, no queremos ser arbitrarios ni nada por el estilo que pueda causar escándalos. Sencillamente, se van a recuperar y se va administrar correctamente como realmente necesita la sociedad”.



En una entrevista concedida a elCaribe el pasado mayo, Mota explicó que el único procedimiento legal que se hizo en el CEA fue la cesión en uso por 20 años al Ayuntamiento en la época del 95 al 2015 y venció el contrato. “El CEA quiere recuperar esos terrenos para administrarlos, o dar la administración a quien verdaderamente decida el consejo de directores o decida el señor presidente de la República”.