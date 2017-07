Alcaldes rechazan la posición de Lajún

El anuncio de la empresa recolectora de basura, Lajún Corporation, de que cancelaría los servicios a los ayuntamientos de Santo Domingo Oeste, Pantoja y Los Alcarrizos, no cayó bien a las autoridades municipales del Gran Santo Domingo, quienes condenaron la acción. David Collado, quien es el alcalde del Distrito Nacional, opinó que es inaceptable que Lajún pueda cancelar la recogida de basura en esas demarcaciones o limitar el horario para el depósito de los desechos sólidos en el vertedero de Duquesa. Dijo que la ciudad de Santo Domingo no aguanta otra crisis más de este tipo.



Consideró que el Distrito se encuentra en un gran progreso en el tema de aseo urbano y que se realizó un acuerdo importante donde las compañías recolectoras harían públicos los horarios y rutas de recolección para que los comunitarios sacaran los desechos en ese momento y ayudar a mantener limpios los espacios públicos.



Collado expresó que una crisis con el vertedero de Duquesa echaría para atrás todos esos planes.



Mientras que René Polanco, alcalde de Santo Domingo Norte, informó que todos los ayuntamientos están al día en sus pagos y que a Lajún no se le ha autorizado a hacer aumento de tarifas ni prohibir el depósito de basura en Duquesa.



Violación de contrato



Citó que en el artículo 5.2 del contrato firmado con esa empresa en 2007, establece que para que Lajún haga cualquier suspensión a uno de los ayuntamientos debe contar con la autorización de la alcaldía de Santo Domingo Norte y que su gestión no autorizará tal acción en ninguna circunstancia.



Polanco solicitó al administrador del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), Pedro Mota, que “de una vez y para siempre”, inicie la recuperación de los terrenos del vertedero de Duquesa.



Para el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, el vertedero es un bien público que no lo puede cerrar nadie, “porque con la vida y la salud de la Población no se puede jugar”.



Reveló que para este miércoles los representantes de la mancomunidad tienen previsto reunirse con el Ministerio de Medio Ambiente, pero que mientras tanto seguirán depositando la basura en Duquesa “sea como sea”. Entiende que no se puede jugar con la salud de la población.



Mientras que Junior Santos, alcalde de Los Alcarrizos, dijo que de manera oficial no han recibido ninguna información de la prohibición de la empresa Lajún, pero considera que esa empresa debería esperar los resultados de la iniciativa que ha tomado la Presidencia (Dominicana Limpia). Dijo que la misma es un reconocimiento del Gobierno de que las alcaldías no cuentan con los fondos suficientes para pagar la disposición final de los recursos sólidos. Opinó que si el Gran Santo Domingo tiene problema de disposición final de la basura, eso podría representar una calamidad nacional.



En tanto que el secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Johnny Jones, dijo que la decisión de Lajún no se puede tomar al margen del Ministerio de Medio Ambiente, porque podría afectar la salud pública.



“Una medida de esa categoría no se puede tomar al margen de decisiones institucionales del Ministerio de Medio Ambiente, puesto que eso implica que la salud pública y la sanidad ambiental podrían resultar afectadas”, especificó.



A pesar de la controversia que ha generado el anuncio de Lajún entre los síndicos, ayer las labores en el vertedero de Duquesa seguían llevándose a cabo de manera normal.

Los camiones de los diferentes ayuntamientos estaban depositando los desechos sin ninguna restricción, mientras que el personal de puesto a la entrada del vertedero dijo que no han recibido notificación para limitar la entrada de camiones.