DGCINE realiza encuentro con actor infantil Jaden Michael

19/07/2017 10:16 AM - Redacción

La Dirección General de Cine (DGCINE) realizó anoche un encuentro el niño actor Jaden Michael, actores y talentos infantiles, así como miembros de la industria cinematográfica y la prensa.

El encuentro, encabezado por la titular de la entidad, Yvette Marichal, se efectuó en sus instalaciones.

La actividad inició con las palabras Marichal, quien manifestó su agradecimiento por la agradable aceptación que tuvo la estrella de cine ante la invitación realizada por la institución, y dijo estar más que orgullosa por el talento que lo caracteriza.

"Para la República Dominicana es un honor que Jaden nos visite, que esté aquí, reencontrándose con sus raíces, con sus orígenes, y más aún saber que nuestro país y nuestra cinematografía están representados en la gran pantalla de Hollywood por este talento infantil", indicó según una nota de prensa.

Reiteró el compromiso de la institución, de promover y fomentar el desarrollo de la industria cinematográfica dominicana y, a la vez, impulsar la inversión extranjera en territorio nacional como destino de locaciones.

A su vez, Jaden Michael, quien fue contactado en el recién pasado Festival Internacional de Cine de Cannes, por su protagónico en el filme "Wonderstruck", dijo: "Estoy muy contento y muy emocionado de estar aquí. Agradezco a la DGCINE por la oportunidad que me brinda". Además, exhortó a los presentes a trabajar con disciplina, entrega, responsabilidad y amor, e invitó a nunca abandonar los sueños hasta que no sean una realidad.

Jaden Michael

Con tan solo 13 años de edad, Jaden Michael ha captado la atención de Hollywood como una estrella joven en la mira, habiendo interpretado múltiples papeles en aclamadas series y películas junto a una larga lista de actores de renombre.

Este año Jaden protagoniza la película "Wonderstruck" de Amazon Films. Dirigida por Todd Haynes, "Wonderstruck" cuenta la historia de un joven llamado Ben que vive en el Medio Oeste, y una joven llamada Rose de Nueva York que vive en una época diferente. Ambos buscan la misma conexión misteriosa, y secretamente desean que sus vidas fueran diferentes. Jaden interpreta a Jaimie, un chico de 12 años de 1977 que se hace amigo y ayuda a Ben a encontrar lo que ha estado buscando. Jaden comparte escenas con Julianne Moore a lo largo de la película. "Wonderstruck" se estrenó en el Festival de Cine de Cannes en mayo del 2017, y se estrenará en los cines en octubre del 2017.

Otros créditos notables adicionales de Jaden incluyen: un papel recurrente en la primera temporada de la aclamada serie de Netflix "The Get Down", dirigida por Baz Luhrmann. Además co-protagoniza el drama independiente "Custody", junto a Viola Davis, Hayden Panettiere y Ellen Burstyn. "Custody" se estrenó para todo el mundo en el Festival de Cine TriBeCa 2016. También ha trabajado junto a Adam Driver en la película de Jim Jarmusch "Paterson", presentada en el Festival de Cine de Cannes en 2016.

Jaden comenzó su carrera como actor con tan solo 3 años de edad, apareciendo en comerciales en Nick Jr. y Sesame Street. Cinco años después consiguió su primer rol co-protagónico como Christopher Millsap en la serie de CBS "NYC 22". Luego siguió interpretando diversos personajes incluyendo programas de televisión, comerciales de radio y TV, "voice-overs", y películas "indie".

Jaden aprendió el lenguaje de señas para su papel en "Wonderstruck", y se ha vuelto totalmente fluido en el lenguaje americano de señas. Cuando no está filmando o estudiando, a Jaden le encanta surfear, andar en monopatín, boxear, cantar y bailar.