“Verdes” rechazan acusación de que quieren desestabilizar

María Teresa Cabrera y Carlos Pimentel, dirigentes del Movimiento Verde, rechazaron la crítica contra el movimiento de Lidio Cadet, que dijo que un sector de los verdes quiere interrumpir el orden constitucional. “Todos los planteamientos del movimiento verde se inscriben en el marco institucional y se inscriben en la demanda del cumplimiento de la ley. Los que han dejado al pueblo la calle como la única vía para reclamar que vivamos en un Estado de derecho son los que han violando la Constitución y la ley”, subrayó Pimentel. Agregó que Cadet no debería expresarse en esos términos considerando que ejerce una función ética en el Estado.



“Es lamentable que el señor Lidio Cadet hable en esos términos considerando la función que el ejerce desde la dirección de Ética e Integridad Gubernamental de donde claramente no se pudieron cumplir ni avanzar en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana”, expresó.



María Teresa Cabrera dijo que es lamentable la forma en que se expresan los funcionarios sobre las movilizaciones de ciudadanos. “A mí me parece que cuando dicen que quieren desestabilizar, me parece que quieren decir que lo que garantiza la estabilidad del Gobierno es la corrupción y la impunidad”, dijo.



Igualmente, puntualizó que no tiene nada de exagerado pedir la investigación del presidente Danilo Medina. “Tenemos que asumir para siempre que solamente se puede investigar y someter a la acción de la justicia al que se roba cinco libras de yuca, todo el que ocupa una función pública tiene que estar dispuesto a ser investigado y para la justicia no debería haber ciudadanos de distintas categorías”, expresó.



A pesar de que una comisión que investigó la licitación de las plantas de Punta Catalina estableció que en el proceso no hubo actos de corrupción, Cabrera insiste en que “hasta un niño de cinco años” se da cuenta de que el proceso no fue transparente.



“Tenemos que dejar eso de pensar que porque una persona ostente un cargo de alta representatividad queda libre, queda impune y nadie tiene derecho a preguntarle”, se quejó la activista.



Además de Cadet, el ministro de Interior y Policía y miembro del Comité Político del PLD, Carlos Amarante Baret, acusó a un sector del Movimiento Verde de tener la intención de desestabilizar el país y advirtió que están en minoría. En el manifiesto de la marcha del pasado domingo, el Movimiento Verde pidió que el presidente Medina sea investigado penalmente.

Pimentel y Cabrera dicen movimiento seguirá

Los voceros del Movimiento Verde advirtieron que continuarán la lucha por el fin de la corrupción y la impunidad en la administración pública y que más adelante informarán las próximas acciones para continuar con la presión para que se haga justicia. El Movimiento Verde realizó una marcha nacional el pasado domingo en el Distrito Nacional y para las próximas semanas hará una asamblea nacional de dirigentes para evaluar sus acciones.