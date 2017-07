El CNM elige a Román Jáquez como el nuevo presidente del TSE

Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) escogieron ayer a Román Jáquez Liranzo, como presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), y a Santiago Salvador Sosa Castillo, Ramón Arístides Madera Arias, Rafaelina Peralta y Cristian Perdomo Hernández como miembros de ese organismo.



El CNM también escogió a Rhina Alessandra Díaz Tejada como suplente de Rafelina Peralta, Jorge Eligio Méndez de Ramón Madera y Rosa Fior D’Alisa Pérez de García suplente de Cristian Perdomo. Además, fue electo Fernán Leandry Ramos Peralta como suplente de Santiago Sosa y Marcos Cruz García, como suplente del presidente del TSE, Román Jáquez Liranzo. Quedaron excluidos todos los actuales miembros, quienes aspiraban a continuar en ese organismo.



Vacantes de la SCJ



El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Frank Soto, quien fungió como vocero, informó que la cuota de los jueces de carrera para las vacantes de la SCJ serán ocupadas por Manuel Alexis Read Ortiz, Pilar Jiménez Ortiz y Blas Rafael Fernández Gómez.



En tanto que Moisés Ferrer Landrón ocupará la vacante de abogados y académicos para la SCJ.



El CNM también conoció la propuesta de designar al magistrado Ramón Herrera Carbuccia como nuevo sustituto del presidente de la SCJ, posición que se encontraba vacante.



El CNM se reunió ayer desde las 10:00 de la mañana hasta pasadas las 5:00 de la tarde, para deliberar y seleccionar a los cinco miembros del TSE con sus suplentes, así como completar la matrícula de la SCJ, luego de un proceso de entrevistas y evaluación realizado durante los días 13, 14 y 15 del presente mes de julio.



El encuentro fue encabezado por el presidente Danilo Medina y estuvieron presentes el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez; la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán; el procurador general de la República, Jean Rodríguez; el juez de la Suprema, Frank Soto y los legisladores opositores José Paliza y Josefa Castillo.



Oposición no votó



Los representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante el CNM, senador José Ignacio Paliza y la diputada Josefa Castillo, advirtieron que no votaron por ninguno de los jueces seleccionados, por considerar que la mayoría responden a intereses del partido de gobierno.



Paliza expresó que la experiencia fue muy difícil y frustrante, porque no consiguieron un TSE y SCJ cuyos integrantes sean del todo independientes. “Nuestra labor era que íbamos a trabajar por jueces independientes y en ese esfuerzo aun cuando nuestros corazones y tesón estuvieron envueltos, no pudimos lograr esa conquista para nuestro país”, indicó Paliza.

Perfiles de jueces del tribunal superior electoral

Cristian Perdomo Hernández

Miembro del TSE

Nació el 4 de septiembre del 1977 en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Es licenciada en Derecho con Maestría en Estudios Políticos Electorales. Ingresó a la Junta Central Electoral en el 1998 donde se ha desempeñado en los departamentos de Registro Electoral, Dirección de Cedulación y Dirección de Inspectoría. Actualmente, Perdomo Hernández se desempeña como secretaria de la Junta Electoral del municipio Santo Domingo Este y tiene 14 años ejerciendo el derecho.

Román Jáquez

Presidente del TSE

Tiene vasta experiencia en asuntos judiciales y electorales. Era suplente del presidente del TSE, Mariano Rodríguez. También es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Santo Domingo. Estudió Negocios en Harvard en 2012 y Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 1996.

Rafaelina Peralta

Miembro

Fue miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE) del 2002 al 2006. También se ha desempeñado como oficial del Estado Civil, Directora de la Oficina Central, Consultora Jurídica de la JCE. Peralta es doctora graduada en el programa de Procesos Políticos Contemporáneos de la Universidad de Salamanca, España.

Santiago Sosa

Miembro del TSE

Actualmente se desempeña como presidente de la Junta Electoral del Distrito Nacional (JEDN), desde el 2011. Santiago Sosa también se le conoce como un activista de la sociedad civil. Fue coordinador del movimiento cívico Participación Ciudadana. Es doctor en Derecho y durante 26 años se ha mantenido trabajando en el ámbito judicial.

Ramón Arístides Madera

Miembro del TSE

Se ha desempeñado como procurador adjunto desde octubre del 2001, encabezando importantes procesos investigativos. Ha ocupado diversos cargos en el Departamento Judicial de la provincia Montecristi desde 1986 hasta el 1998. También fue Procurador de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez.

Perfiles de jueces de la suprema corte de justicia

Manuel Alexis Read

Miembro de la SCJ

En 1989 fue designado Juez de Paz en el juzgado de paz del Distrito de Sabana Larga. Se ha desempeñado como Juez Presidente desde 1997-2012 en la Quinta Sala, Cámara Civil y Comercial del Juzgado Primera Instancia de Santo Domingo (1997-1998). Cámara Civil y Comercial Corte de Apelación de Santo Domingo (1998-2005), entre otros.

Pilar Jiménez Ortiz

Miembro de la SCJ

Se ha desempeñado como presidenta de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central. También fue presidenta de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Inició en el Poder Judicial en el 2002 como Juez de Paz en el sector Manganagua del Distrito Nacional.

Blas Rafael Fernández Gómez

Miembro de la SCJ

Inició en el Poder Judicial en el 1980 ocupando varios cargos. Se desempeñó como Juez de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y en el 2016 fue ascendido a Juez Presidente de la respectiva Sala y Juez Tercer Sustituto del Presidente de la Cámara. Se especializa en materia civil y comercial.

Moisés Alfredo Ferrer

Miembro de la SCJ

Fue seleccionado por la cuota de abogados. Se desempeña como procurador adjunto del Procurador General de la República, desde el 2004. Previo a su designación se desempeñaba como abogado en el bufete Ferrer & Asociados desde el 1993 hasta el 2004. Ha combinado un ejercicio de 24 años entre el Ministerio Público y el derecho privado.