Ética investiga “casos gordos” de corrupción

El director general de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet, reveló ayer que esa entidad investiga “más de un caso gordo de corrupción”, aunque no ofreció ningún detalle de los funcionarios o instituciones que son objeto de las pesquisas. Cadet dijo que actualmente investigan decenas de denuncias que llegan a la institución, pero que hay muchas que son descartadas porque no tienen méritos para abrir una pesquisa. Durante una entrevista con los ejecutivos de elCaribe, dijo que hay más de un “caso gordo” de corrupción que la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental investiga.



El funcionario resaltó el aporte que hace la institución a la transparencia en la administración pública con la creación de las comisiones de ética en todas las dependencias del Estado.



Dijo que a su llegada a la institución en septiembre del pasado año, la dirección de Ética contaba con un personal muy precario y que le comunicó al presidente Danilo Medina las limitaciones con las que funcionaba la institución y que el gobernante le dijo que era necesario transformarla y que para ello le dio todo su apoyo.



“Ya la Oisoe (Oficina Supervisora de Obras del Estado) comenzó los trabajos de reconstrucción de un local del gobierno para agrupar un espacio para la institución”, informó. Dijo que la Dirección de Ética también comenzaráa a funcionar en las regiones este y sur.



Resaltó el valor del decreto para garantizar la ética de los servidores públicos en el futuro. “En ese decreto está la semilla de la revolución ética de la administración pública”, subrayó. Dijo que las comisiones éticas son el alma de la dirección de Ética.



“Con el decreto las comisiones de ética pasaron a una composición que no puede estar bajo ninguna circunstancia bajo la dirección de los máximas autoridades, no pueden ser de su confianza, no pueden ser personas que hayan sido sancionadas y son escogidas por una comisión electoral”, expresó.



Detalló que el nuevo decreto establece que los integrantes de la comisión de ética de las instituciones tienen inamovilidad y que su permanencia o no en las dependencias públicas no depende de la máxima autoridad de la institución. “Para ser cancelados tienen que pasar por el Ministerio de Administración Pública y de la dirección de Ética, por tanto tienen independencia”, resaltó el funcionario.



Sostuvo que uno de los integrantes de la Comisión de Ética debe formar parte de la Comisión de Compras de las instituciones públicas y que ese es un gran paso hacia la transparencia porque es “en las compras donde se cometen más actos de corrupción”. “Habrá una persona velando de cómo se gasta la caja chica, el combustible, el presupuesto, las obras asignadas, las licitaciones, es decir los ojos y los oídos del pueblo estarán ahí”, expresó.



Dijo que los miembros de la comisión serán sometidos a un programa de formación que será impartido con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas (ONU). “Tenemos un acuerdo con compras y contrataciones para nosotros prepararlos de manera profunda porque en la compra es que está la corrupción mayor porque en la administración pública en la compra es que están los cuartos”, expresó Cadet.



Sostuvo que trabajarán en varios frentes para reducir los actos de corrupción en la administración pública.



“Hay que trabajar en la concienciación, los controles y el régimen de consecuencias, eso es lo que estamos haciendo en el poco tiempo que tenemos”, expresó.

Trabajan coordinación con todos los sectores

Lidio Cadet explicó que para crear conciencia tienen un acuerdo firmado con el Ministerio de Educación para formar a todos los directores de escuelas, de distritos y regionales de esa cartera. “Para nosotros si no se trabaja la educación en el hogar, en valores a través de los medios de comunicación no se resolverá el problema”, sostuvo. Dijo que también se han reunido con sectores sociales y las iglesias para aunar esfuerzos con todos los sectores sociales porque construir una democracia sólida, con bienestar y en valores es un compromiso de todos.

Si no hay educación en valores, si no educamos desde el hogar y desde los medios de comunicación de nada servirá el esfuerzo”

En las compras es que se cometen la mayor cantidad de actos de corrupción porque ahí es que están los cuartos de las instituciones”