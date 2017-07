Ministro garantiza Duquesa no cerrará

El ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, sentenció ayer que el vertedero de Duquesa se mantendrá abierto “a las buenas o a las malas”, pues no permitirán brotes de enfermedades por la no recolección de basura en el Gran Santo Domingo. “Lo más importante es que el Ministerio de Medio Ambiente no va a permitir que nadie se enferme, tampoco que se llenen las casas de ratas, cucarachas y mosquitos porque no haya un lugar en donde lanzar los residuos sólidos”, expresó el funcionario al ser preguntado sobre el anuncio de la empresa Lajún Corporation.



Dijo que esa institución mantiene presencia militar en el vertedero para garantizar que por un conflicto interno, administrativo o económico, los ciudadanos no se vean afectados.

Domingo Brito se refirió al tema luego de que la Lajún Corporation, compañía que administra el vertedero, advirtiera que no dejará que los ayuntamientos de Los Alcarrizos, Pedro Brand y Pantoja viertan sus desechos en Duquesa.



También aclaró que ni el Plan Dominicana Limpia, ni otros proyectos de Aseo Urbano están en juego porque el vertedero de Duquesa se mantendrá trabajando en sus horarios normales. Sin embargo consideró que se debe trabajar en la búsqueda de soluciones que permitan pasar de un vertedero de cielo abierto a métodos más civilizados y modernos, de acuerdo a las normas medioambientales.



Domínguez Brito habló luego de la firma de un acuerdo con el rector de la Universidad del Caribe, José Alejandro Aybar y el director de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Optic), Armando García.



El acuerdo es crear los mecanismos necesarios para la recuperación, almacenamiento, transporte y reciclaje de desechos electrónicos que permitan minimizar el daño ambiental que puedan generar.

Los camiones siguen depositando la basura

Ayer las actividades en el vertedero de Duquesa se realizaron con normalidad. Cuando la empresa Lajún Corporation, anunció que cancelaría los servicios de recolección a los ayuntamientos de Santo Domingo Oeste, Pantoja y Los Alcarrizos, los alcaldes del Gran Santo Domingo rechazaron a unanimidad la acción. Dijeron que la empresa no puede tomar una medida unilateral.