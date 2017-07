Juramentan nuevos jueces del TSE y la SCJ

Fueron juramentados Román Jáquez, como presidente titular del Tribunal Superior Electoral –TSE- y sus miembros, Santiago Salvador Sosa, Ramón Arístides Madera, Rafaelina Peralta y Cristian Perdomo.

Mientras que Rhina A. Díaz, como suplente de Rafaelina Peralta; Jorge Eligio Méndez, de Ramón Madera; Rosa Fior D’Aliza Pérez de García, de Cristian Perdomo; Fernán Leandry Ramos Peralta, de Santiago Sosa; Marcos Cruz García, de Román Jáquez Liranzo.

También tomaron juramento los jueces en la Suprema Corte Manuel Alexis Read, Pilar Jiménez y Blas Rafael Fernández Gómez y en la vacante de la SCJ para abogados y académicos Moisés Alfredo Ferrer Landrón.

El senador José Ignacio Paliza y la diputada Josefa Castillo por el Partido Revolucionario Moderno –PRM-, quien formaron parte del CNM, no acudieron al acto porque, según ellos, no firmaron el acta debido a que no estaban de acuerdo con la selección final de los jueces que a partir de hoy ocuparan esos importantes cargos en las Alta Cortes. Alegan que la mayoría son inclinados al Partido de la Liberación Dominicana –PLD-, quienes a su juicio tendrán mayor influencia en las decisiones que tomen las cortes en los conflictos que allí se conozcan.