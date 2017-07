Hombre denuncia que su pareja lo “golpea sin compasión”

Un hombre denunció que sufre agresión física por parte de su pareja con la cual lleva 38 años conviviendo juntos, en la provincia Azua. Dijo que la dama lo golpea sin compasión por lo que se vio obligado a separarse de ella.

Ramón Nova, quien residía en el municipio Sabana Yegua junto a su pareja Venecia Dobal, narró que durante todo el tiempo que convivió con la dama el único cariño que recibía eran las golpizas.

“En entra a trompones por la espalda, por el pecho, por los brazos y yo no sé qué hacer porque existe una ley un poco compleja, que le da muchos beneficios a las mujeres, tomando en cuenta eso, para que ella no me haga un daño y me meta a la cárcel le he permitido esos esos golpes. De esos golpes mis hijas son testigos”, expresó Nova.

Aseguró que no solo recibió golpes, sino también que ella le decía que no lo amaba y que se casó con él amando a otro hombre.

“Por muchas oportunidades me dijo: yo te quiero a ti y nunca te quise, es por eso que yo te trato así, no te quiero y nunca te quise, cuando nosotros nos juntamos yo estaba enamorada de otro hombre”, narró el caballero agredido.

Mientras que la dama que tiene cuatro hijos en común con el caballero negó los hechos que se le imputan y dijo que desde hace un año ellos se separaron. Manifestó que el agresor es Nova.

“Nosotros nos separamos porque toda la vida yo le he venido aguantando violencia y me lo callaba en la casa y decidí sacar la violencia fuera”, alegó.

Este caso se trató en el Departamento de Violencia de Género de Azua, cuyas autoridades dijeron que solicitaron una orden de alejamiento.

Manifestaron que reciben varias denuncias de hombres que son agredidos por sus parejas.