Con Visita Sorpresa de Danilo, apicultores de SPM duplicarán producción de miel

El presidente Danilo Medina llevó esperanza y soluciones este domingo a los productores de miel. Se trató de la Visita Sorpresa 176 del jefe de Estado para acercar el Gobierno a la gente.



Tan pronto la gente se percató de la llegada del jefe de Estado a la sección Los Lerenes del municipio Ramón Santana, de San Pedro de Macorís, hubo un desborde de alegría.



Un sueño hecho realidad

“Estaba preparada para recibir a otra personalidad. No a usted, señor Presidente”. Esta afirmación la hizo Adalgisa Ozoria al descubrir que la visita no solo se trataba del director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Casimiro Ramos, sino de Danilo Medina.



“Nunca se nos había tomado en cuenta. Muchas gracias por estar aquí, esto es un sueño hecho realidad”.



Centro de acopio, más colmenas y equipos de extracción de miel

Tras el cálido recibimiento e intercambio de muestras de cariño, Danilo Medina escuchó a los apicultores. Se preocupó y ocupó de sus necesidades.



En representación de la Asociación de Apicultores de San Pedro de Macorís, habló Juan Tomás Santana. “Pensé que era Casimiro Ramos que venía para acá. Un placer tener al presidente de la República aquí con nosotros”, dijo visiblemente emocionado.



El presidente de la Asociación expuso las necesidades de los apicultores para aumentar y modernizar la producción. Solicitó apoyo para la construcción de un centro de acopio y la adquisición de nuevas colmenas.



También expresó la necesidad de equipos de extracción de miel y un camión.



La producción de miel en República Dominicana es aproximadamente 259,700 galones anuales. Existen unos 3,500 apicultores y alrededor de 74,654 colmenas, las cuales producen de manera individual un promedio de 3.5 galones de miel al año.



La cosecha de miel se inicia en septiembre con una producción moderada. Su pico más alto se obtiene en los meses de abril y mayo del año siguiente. La exportación de miel para el 2016 fue de alrededor de 556.7 toneladas métricas para una generación de divisas de US$1,384,383.00.



El presente proyecto consiste en la adquisición de equipos, abejas reinas y colmenas, así como de la construcción de un local o centro de acopio y capacitación para que los socios aumenten su producción y contribuir a mejorar la calidad de vida de ellos y de sus familias.



Serán sustituídos los equipos denominados barriles y otros métodos rudimentarios de producción por otros más productivos y modernos.



Liberación de la usura

Los deseos de trabajar y superarse de los apicultores de San Pedro de Macorís fueron acogidos por Danilo Medina. Tras evaluar la factibilidad del proyecto, el jefe de Estado aprobó las peticiones.



Hoy los apicultores quedan liberados de la usura. Recibirán financiamiento a una tasa solidaria de 5% anual y con un cómodo periodo de gracia.



“Hasta que no comiencen a producir, no se les va a cobrar nada. Lo van a pagar de una manera cómoda, que no se constituya en una carga para ustedes”.



Desarrollo sostenible

Además de elevar la calidad de la gente de aquí, el proyecto contribuirá a proteger el medio ambiente. Será posible mediante la siembra de plantas melíferas.



Queda demostrado que el desarrollo de la gente y del medio ambiente pueden ir de la mano.



Más de 84 familias beneficiadas directamente

A partir de ahora, las familias de los 84 socios, que actualmente tiene la Asociación, mejorarán sus condiciones de vida. Igualmente, se reducirá el desempleo en la zona.



Danilo Medina los exhortó a aumentar el número de socios, de modo que los beneficios lleguen a la mayoría. “Lo que queremos es que puedan mejorar la producción”.



Dispuso que el camión solicitado por los apicultores sea donado. El monto que sería utilizado para comprar el vehículo se destinará para la adquisición de más colmenas.



"Para que en vez de 1,800 colmenas consigan 3,600 colmenas adicionales".



Comisión regresará este miércoles para dar seguimiento

Tras estos cambios, una comisión interinstitucional regresará el próximo miércoles. La comisión incluye al administrador del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), a los fines de evaluar la situación de las tierras.



El mismo día, se evaluará un proyecto de pitahaya presentado. “Es un producto que queremos incentivar, por el mercado que tiene”.



Este lunes, un representante del Ministerio de Obras Públicas vendrá a la comunidad para evaluar la reparación del puente.



En esta Visita Sorpresa, los comunitarios también solicitaron el arreglo de las caminos vecinales.



De nada sirve vivir en una jaula de oro, con el estómago vacío

En ese contexto, el jefe de Estado explicó la relación entre el arreglo de los caminos vecinales y los permisos de importación.



"Los permisos de importación de productos agropecuarios se regalaban, con eso mucha gente se estaba haciendo rico".



Ahora, obedeciendo a un compromiso de campaña cumplido por Danilo Medina, se subastan.



El Ministerio de Agricultura utiliza los recursos recaudados a partir de los permisos de importación para la construcción de caminos vecinales.

El próximo miércoles, el Ministerio de Agricultura evaluará la construcción de los caminos vecinales.



"He dicho mil veces que de nada sirve vivir en una jaula de oro con el estómago vacío".



Esta es la Visita Sorpresa número 8 que realiza Danilo Medina a la Sultana del Este. De estos encuentros del presidente de la República con la gente han surgido 38 proyectos, 23 productivos y 15 comunitarios.