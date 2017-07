PRSC dice extensión de plazo a extranjeros evidencia falta de política migratoria

El Partido Reformista Social Cristiano, PRSC, criticó hoy la extensión del plazo por un año del Plan Nacional de Regularización Migratoria, considerando que la decisión evidencia la ausencia de política migratoria en la presente administración.

El secretario general del partido, Rogelio Genao, habló en rueda de prensa en el Congreso tras la elección de bufete directivo del PRSC en la Cámara Baja.

"El PRSC considera que es impostergable la implantación de una política migratoria responsable, nacionalista y humana en función de nuestra economía, no de tensiones y presiones coyunturales momentáneas, además de la presión internacional".

"Es vergonzoso que los ayuntamientos tengan que hacer las veces de Migración, por ejemplo, los de Santiago, La Vega y otros municipios del país, mientras los entes responsables vean de brazos cruzados como nos invaden la nación", dijo en una nota de prensa.

Genao señaló que el reformismo aboga por la nacionalización del empleo en la proporción que establece la ley, 80 % para nacionales y un máximo de un 20% para extranjeros y un sistema de cuotas por año en cada estatus migratorio.

"La República Dominicana no puede seguir condenando a sus nacionales a servicios públicos de mala calidad, desempleo y pobreza por asumir una carga migratoria que nuestra economía no soporta eso no lo hace ningún país del mundo". Concluyó Genao.