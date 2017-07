Esposa de Eddy Peña habla de últimos momentos con él y la angustia que vivieron

Un audio compartido en las redes sociales, se escucha a la esposa del joven asesinado Eddy Peña narrar la última conversación que sostuvo con su esposo la mañana del lunes antes de salir de su casa.

Entre llantos, Caroline Thez cuenta que lo despertó temprano pues este le dijo que tenía el compromiso de rentar la yipeta en la que andaba, una Kia Sorento 2011, placa G-311836.

Dice que él salió de la casa alrededor de las 7:30 de la mañana del lunes y le dijo “me voy que estoy tarde, tengo que lavar la yipeta que la van a rentar por 8 días”, y se llevó el desayuno en las manos.

A las 10:00 de la mañana dice que recibe la llamada del socio de su esposo, quien le pregunta que donde está Eddy, ya que no estaba en el negocio y que el local estaba abierto. “Yo le dije que el salió temprano a lavar el vehículo porque lo iban a buscar para rentarlo y es entonces cuando este me dice que no, que el cliente fue a buscar la yipeta y Eddy no estaba aquí, que el no quiso llamarla antes para no causar preocupación, pero que iban a esperar a ver si Eddy llegaba”.

Narra que cuando llegó el mediodía su esposo todavía no aparecía, es cuando se alarma y se comunica con el socio de su esposo, pues Eddy no contestaba los teléfonos. De inmediato este dice que eso estaba raro, y decide chequear el GPS del vehículo, la última localización de ese aparato era San Cristóbal.

Dice que el socio de Eddy y su hermano Freddy Peña acuden a San Cristóbal a buscarlo, le preguntan a algunos moradores que si habían visto el vehículo, a lo que esas personas contestaron que sí que habían visto el vehículo estacionado en la zona, pero, que ya no estaba.

“La última señal del GPS, era ahí o yo no sé si fue que desconectaron el GPS, y esta es la hora que nadie sabe nada, la Policía lo está buscando, están peinando San Cristóbal entero, nosotros estamos aquí reportando la perdida y el vehículo robado.

Entre llantos continuaba narrando que estaban revisando las cámaras de seguridad aledañas al negocio de donde fue raptado Eddy Peña, al tiempo que decía que estaban en espera y “dando rodillas porque él no hace eso, y él no se ha comunicado con nadie ni nada y el teléfono ninguno de los dos están funcionando, están apagados”.

Es entonces cuando al mediodía del martes 25 del mes corriente, el cuerpo de Eddy Peña, de 34 años, fue encontrado con un tiro en la cabeza en unos matorrales ubicados en la carretera que conduce hacia La Toma, de San Cristóbal. Mientras que la yipeta fue hallada quemada en unos terrenos baldíos de Santiago. El auto fue hallado en Rafey cercano a la entrada al vertedero.