Sentencia sobre reapertura Pasión Night Club será conocida el lunes

El Ministerio Público informó este jueves que la Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santiago fijó para el próximo lunes, 31 de julio, la sentencia que ordena la reapertura del Night Club Pasión, cuyos propietarios son acusados de incurrir en lavado de activos.

La institución explicó, que es a partir de esa fecha que las partes envueltas en el proceso, es decir, el Ministerio Público y los imputados, tomarán conocimiento de la misma, por lo que será a partir de la lectura de la sentencia que comienzan a correr los plazos para recurrir en revisión ante el Tribunal Constitucional, con lo que quedaría suspendida la ejecución de la resolución.

En ese sentido, dijo que el Ministerio Público debe esperar la citada fecha para determinar si procede con la solicitud de revisión, luego que le sea notificada dicha sentencia.

Al fijar su posición en torno a la decisión, explicó que por ser una sentencia que no es ejecutoria sobre minuta, o sea, de ejecución inmediata, no procede ordenar el pago del astreinte ni tampoco interponer amparo de cumplimiento porque aún no hay sentencia emitida ni notificada a las partes, que implique el cumplimiento de la misma.

El Ministerio Público logró que dicho establecimiento fuera clausurado por segunda ocasión el pasado mes de enero, en el transcurso de una investigación abierta contra sus propietarios, los hermanos José Benjamín Gómez Díaz y Carlos Mauricio Gómez Díaz, a quienes se les atribuye haberse dedicado a la prostitución en el referido centro de diversión, así como violar la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público reiteró su compromiso con la persecución de los delitos vinculados a la trata y tráfico de personas, y proxenetismo, procurando que en cada caso se apliquen sanciones ejemplares contra todos los que se involucren en esos condenables hechos, que denigran y afectan la integridad y dignidad de las mujeres.