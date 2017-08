El Colegio Médico Dominicano y la Facultad de Medicina de la UASD salieron este martes nueva vez a las calles marchando en contra del Examen Único de Competencia.

Con consignas como “Esta lucha va a llegar al Congreso Nacional”, “Al Congreso le quedan dos caminos rechazan el examen o son nuestro enemigos”, decenas de médicos caminaron desde el Hospital Salvador Gautier hasta el Ministerio de Salud Pública exigiendo al Congreso Nacional que rechace el proyecto de ley que crea dicho examen por considerar que la prueba afectaría a miles de profesionales de la salud.

Durante la caminata, el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, consideró que el examen único no se debe implementar en estos momentos porque le quita los sueños a los profesionales de la salud, “el que no pasa ese examen sencillamente no es profesional aunque tenga su título, así de sencillo”.

También exigen del Gobierno la implementación del 5% del PIB para el sector salud, mejoría de los hospitales, los incentivos, entre otras reivindicaciones.

Informó que tras la actividad de hoy, los profesionales de la salud sostendrán una reunión para coordinar las próximas acciones.

En tanto que Wilson Mejía, decano de la Facultad de Medina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo –UASD-, dijo que rechaza “rotundamente” el examen único por entender que ese anteproyecto es aberrante, ambiguo y privatizador.

“Con esto se pretende dar el primer paso para privatizar la educación superior en el país y nosotros, como universidad del Estado, único patrimonio que le queda al país, jamás vamos a quitar eso, ese examen no pasará”, advirtió.

Le pidió al presidente Danilo Medina, a los legisladores, a los ministros de Salud y de Educación Superior que no respalden la pieza porque ellos no lo van a permitir.