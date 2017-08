Kiko ‘El presidente’: “Al merengue típico ya lo sacamos del Cibao”

Kiko “El Presidente” entiende que, a nivel nacional, el merengue típico está bien posicionado, pese a que otros géneros, como la música urbana, están por encima en estos momentos.



“Está bien posicionado en el país, porque ya lo sacamos del Cibao. Krispy y yo fuimos los exponentes que más trascendimos a nivel nacional”, aseguró. Entiende que la nueva generación debe venir para darle un nuevo matiz, analizando qué se puede hacer para expandir más el género y trascender.

Con 15 años de carrera musical, el merenguero típico Kiko “El Presidente”, entiende que la clave para mantenerse en el gusto popular ha sido la humildad y reconocer cuando ha fallado

Manifestó que para él no fue nada fácil llegar al nivel que está, y mucho menos lo ha sido mantenerse, “porque ser artista es una carrera difícil, pero con gusto”. “En este trayecto, muchas personas me han cerrado las puertas, pero también son muchas las que me la han abierto; por eso, siempre intento dejar huellas donde quiera que piso, un trato, una sonrisa; y si fallo, lo reconozco y pido perdón. Es difícil, se hace difícil para las personas arrogantes”, dijo el exponente oriundo de Mao, provincia Valverde, durante una visita a elCaribe. Reconoció que en el pasado era “un poco arrogante”, pero que eso ha cambiado, y que hoy en día no le cuesta pedir perdón, “así quedo mejor y saco algo que llevo dentro de mí”.

Tema por tema

Tras la pegada que tuvo el tema “Pena” en la radio local, el merenguero, cuyo sello de distinción es el pelo al estilo rasta, ahora está promocionado “La Bellaca”, un adelanto de su próxima producción, que se está “cocinando lentamente”. La canción es de su autoría y contará además con video clip. “Es un tema jocoso que le va a fascinar a la gente, porque se trata de una mujer que le gusta el sadomasoquismo”, manifestó sonriente.

Para realizar esta propuesta, Francisco Manuel, nombre de pila del merenguero, relató que fue el resultado de una encuesta que hizo entre sus amigas. Entiende que el sencillo está calando de manera rápida en la audiencia.

Sobre su nueva producción, el cantante, de 48 años, manifestó que prefiere pegar cuatro o cinco temas para luego trabajar con la grabación de un disco, ya que, según entiende, eso representa “un gasto”. “Lo estamos haciendo por parte, se hace un tema y se promueve, se hace otro y se promueve, llega un punto que cuando van cuatro o cinco temas hacemos el disco, porque es un gasto muy grande incluir 10 temas en su CD”, subrayó el artista.

Realizará gira por Estados Unidos

Tras nueve años sin obtener el visado estadounidense, reveló que viajará a esa nación el próximo día 28 de agosto, donde permanecerá durante un mes.

A mediados del 2018, realizará una gira por Europa. Adelantó que está trabajando en varias colaboraciones con artistas del género urbano como Mozart “La Para” y Shelow Shaq. Además, tiene un featuring con El Sujeto “Oro Duro” en un disco típico que está grabando con la ayuda de Krispy.